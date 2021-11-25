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Beşiktaş - Ajax maçı yazar yorumları

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında Ajax'ı ağırlarken yine puan alamadı. Spor yazarları, Beşiktaş - Ajax maçını yorumladı

25.11.2021 - 09:46 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE

    Maalesef bu ülkede Beşiktaş’ı, Fenerbahçe’yi ya da Galatasaray’ı çalıştıran birisinin 10 maçın 8’ini kaybedip görevde kalması zor iş. Sergen Yalçın’ın siyah-beyazlı camiada öyle güçlü bir kredisi var ki, bırakın görevini kaybetmeyi, tartışılmadı bile. Sergen Hoca, Alanya maçından sonraki demeci üzerine bence daha fazla düşünmeliydi. Daha çok tartmalı, daha iyi kelimelendirmeliydi. Sergen Hoca’nın bir yenilgi sonrası tüm sorumluluğu futbolcularına bırakması, ondan beklenen türden bir tavır değildi bence.

  • Beşiktaş’ın kazandığı iki maça baktığınızda stoper ikilileri dikkat çekiyor: Sivas’ı Vida-Serdar, Galatasaray’ı Vida-Necip ikilisiyle geçmiş Beşiktaş. Kalan sekiz maçın yedisinde Welinton sahada. Hepsi kaybedilmiş. Beşiktaş bu sezon ilk defa bir maçın 90 dakikasını sahada Welinton, N'Sakala, Kenan’dan biri dahi olmadan oynadı. Coşkusuzluk, isteksizlik ya da formsuzluk yükünü belli isimlerin sırtına yüklemek değil niyetim. Ancak ortada net de bir gerçek var: Eğer coşkusuzluktan şikayet ediyorsanız, o zaman coşkusuzları kenarda oturtmalı ve coşkulularla yola devam etmelisiniz. Montero, Güven, Can gibileri çok az dakika aldılar bu sene. Oysa bu oyuncular sahaya çıktığında isteklerinde bir eksik olduğunu söyleyemeyiz kesinlikle. 

  • GÜNTEKİN ONAY

    Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi kâbusu ve üst üste mağlubiyet serisi ne yazık ki dün de devam etti. Her Devler Ligi maçında olduğu gibi aslında karşılaşmaya iyi başlayan, kazanma arzusunu gösteren bir Beşiktaş gördük. İlk yarı iyi oynayan ve 1-0 öne geçen Beşiktaş artık bu seviyede Larin ile yakaladığı 2. gol şansı da değerlendirmeliydi.

  • Dikkat edin, Beşiktaş son periyotta kalesinde golü görene kadar iyi futbol oynuyor. Ancak yediği gollerin ardından oyun anlayışı ve saha içi disiplini eksiliyor ve bu durum sonuçlara da olumsuz yansıyor. Skor ne olursa olsun aynı kararlılıkta ve ciddiyetle oynamak kesinlikle şart.

     

  • ALİ GÜLTİKEN

    Sezon başında büyük heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi serüveni Beşiktaş adına büyük hayal kırıklıklarıyla devam ediyor. Evinde son maçı olması dolayısıyla karşılaşmaya motivasyonla ve golle başlanmasına rağmen sonuç yine mağlubiyetten öte geçemedi. "Bu seviye başka bir seviye" cümlesi klasik bir cümle ama gerçeği de yansıtıyor. Marka oyuncuları almak, onların sahada olması sonuca düşünüldüğü gibi yansımıyor. Batshuayi, Alex ve Pjanic gibi oyuncular Şampiyonlar Ligi için transfer edildiler, onlar da Şampiyonlar Ligi var diye Beşiktaş'a geldiler ama karşılıklı olarak bir mutsuzluk olduğu ortada. Beşiktaş bu oyuncuların performansından hiç memnun değil.

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