Beşiktaş-A.Gücü maçının VAR hakemi Hollandalı Dennis Johan Higler oldu! - MKE Ankaragücü Haberleri

Beşiktaş-A.Gücü maçının VAR hakemi Hollandalı Dennis Johan Higler oldu! - MKE Ankaragücü Haberleri

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TFF, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında bu akşam oynanacak 33. hafta maçına Hollandalı VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi atadı.

Mücadelenin VAR koltuğunda Hollandalı hakem Dennis Johan Higler'in oturacağı açıklandı. Karşılaşmada AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak ise Emre Kargın, Serkan Ok ve Alper Ulusoy görev yapacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.