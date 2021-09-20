Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı Beşiktaş Adana Demirspor maçıyla devam ediyor. Haftayı üç puanla geçmek isteyen iki ekibin mücadelesi saat 20:00'de başlayacak...

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 2021-2022 sezonu 6. hafta mücadelesine sahne olacak Beşiktaş Adana Demirspor maçı yarın 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Rosier, Wellington, Vida, N'sakala; Josef, Atiba, Salih Uçan, Ghezzal, N'Kodou, Kenan Karaman