Beşiktaş'ta 2.3 milyon Euro'luk maaşıyla en maliyetli isimlerden biri olsa da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Jeremain Lens konusunda müjde geldi. Hollanda basınına göre; Dick Advocaat ile sözleşme uzatmaya hazırlanan Feyenoord, 32 yaşındaki oyuncuyu almak için harekete geçti. Eski hocasının çok istediği Lens'in de bu transfere sıcak baktığı kaydedilirken sezonun kaderinin belli olmasının ardından bu transfer netlik kazanacak. Beşiktaş, böylece Lens'in yüksek maliyetinden de kurtulmayı hedefliyor.

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