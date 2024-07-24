Beşiktaş'a İspanya'dan Montero için teklif!
İspanyol basını, Real Zaragoza'nın Beşiktaş forması giyen Javi Montero'yu kadrosuna katmak istediğini yazdı.
İspanyol basınından El Periodico de Aragon'da yer alan habere göre; Real Zaragoza, Beşiktaş forması giyen 25 yaşındaki stoper Javi Montero'yu kadrosuna katmak istiyor.
Çıkan haberde Javi Montero'nun maaşını Zaragoza'nın karşılayamayacağı belirtildi. Beşiktaş'ın, Montero'nun sözleşmesinin feshedebileceği kaydedilirken, transferin de yalnızca o durumda hayata geçebileceğinin altı çizildi.
Montero'nun Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Beşiktaş ile 46 maça çıkan Javi Montero, 2 gol ve 2 asiste imza attı. Montero, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Arouca'da forma giymişti.