Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a İspanya'dan Montero için teklif! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a İspanya'dan Montero için teklif!

        İspanyol basını, Real Zaragoza'nın Beşiktaş forması giyen Javi Montero'yu kadrosuna katmak istediğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 15:40 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'a Montero teklifi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanyol basınından El Periodico de Aragon'da yer alan habere göre; Real Zaragoza, Beşiktaş forması giyen 25 yaşındaki stoper Javi Montero'yu kadrosuna katmak istiyor.

        Çıkan haberde Javi Montero'nun maaşını Zaragoza'nın karşılayamayacağı belirtildi. Beşiktaş'ın, Montero'nun sözleşmesinin feshedebileceği kaydedilirken, transferin de yalnızca o durumda hayata geçebileceğinin altı çizildi.

        Montero'nun Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

        Beşiktaş ile 46 maça çıkan Javi Montero, 2 gol ve 2 asiste imza attı. Montero, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Arouca'da forma giymişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        4 bloklu sitede yüzlerce insan yaşıyor! Bu binaya dikkat!
        4 bloklu sitede yüzlerce insan yaşıyor! Bu binaya dikkat!
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Hakaret soruşturmasında Mehmetçik Vakfı'na bağışla uzlaşıldı
        Hakaret soruşturmasında Mehmetçik Vakfı'na bağışla uzlaşıldı
        Kazancı açıklandı
        Kazancı açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Hurdacı ve domates işçisi kılığındaki çeteye operasyon!
        Hurdacı ve domates işçisi kılığındaki çeteye operasyon!
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        Habertürk Anasayfa