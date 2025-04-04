Beşiktaş'a Immobile'nin yerine forvet iddiası!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın çeyrek finalde Göztepe ile oynadığı maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Benim amacım istikrarlı bir yapı oluşturmak. Ne istediğimizi biliyoruz. Pozitif şekilde ligi bitirmek hedefimiz. Kadromuzdaki oyunculara bakarak hangilerinin kalacağını, hangi pozisyonlara yeni oyuncular alınacağının kararını vereceğiz." dedi.