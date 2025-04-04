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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Immobile'nin yerine forvet iddiası! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a Immobile'nin yerine forvet iddiası!

        Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve gelecek planlamalarında ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, flaş bir ismi gündemine aldı. Fransız basınına göre siyah-beyazlılar, beklenen performansı veremeyen Ciro Immobile'nin yerine düşünülen futbolcu ortaya çıktı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 23:33 Güncelleme: 04.04.2025 - 23:33
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        • 1

          Süper Lig'de sezonun son bölümüne girilirken Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması da devam ediyor.

        • 2

          Siyah-beyazlılar takımdan ayrılacak isimlerin yanı sıra kadroya dahil edebileceği isimleri de değerlendiriliyor.

        • 3

          Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın çeyrek finalde Göztepe ile oynadığı maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Benim amacım istikrarlı bir yapı oluşturmak. Ne istediğimizi biliyoruz. Pozitif şekilde ligi bitirmek hedefimiz. Kadromuzdaki oyunculara bakarak hangilerinin kalacağını, hangi pozisyonlara yeni oyuncular alınacağının kararını vereceğiz." dedi.

        • 4

          GÜNDEMDEKİ İSİM PLEA!

          Siyah-beyazlılarda yeni sezon forvet transferinde Alessane Plea ismi gündeme geldi.

        • 5

          Foot Mercato'da yer alan haberde siyah-beyazlıların Ciro Immobile'nin yerine Fransız golcüyü düşündüğü aktarıldı.

        • 6

          Haberde, deneyimli golcüyle Fransa Ligue 1 ve Suudi Arabistan'dan ilgilenen takımların olduğu, Premier Lig'den Crystal Palace'ın da bu transfere dahil olabileceği belirtildi.

        • 7

          Beşiktaş'la ilgili bölümde, "Beşiktaş'ın hücum hattına yeni isimleri dahil etmesi bekleniyor. Özellikle Ciro Immobile ve Ernest Muçi'nin kısmen hayal kırıklığı yaratması göz önüne alındığında." ifadeleri yer aldı.

        • 8

          Futbol kariyerine Lyon'un altyapısında başlayan ve sonrasında Fransa'da AJ Auxerre ve Nice formalarını da giyen Plea, 2018/19 sezonunda 23 milyon euro bonservis bedeliyle Borussia Mönchengladbach'a imza attı.

        • 9

          Bu sezon Plea, 26 maçta 11 gol ve 6 asist kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu, ligde son oynanan Leipzig karşılaşmasıyla Alman ekibindeki 200. maçına çıktı. Plea, bu maçtaki golüyle Gladbach tarihinin en golcü 10. oyuncusu oldu.

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