ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE BÜYÜK TRANSFER BAŞARISIZLIĞI

Valerien Ismael'in gönderilmesinden 2 gün sonra taraftarın çok istediği Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başına 2'nci kez teknik direktör olarak geldi. 2'nci Şenol Güneş dönemi iyi başlayıp, bir sonraki sezon için büyük umutlarla bitse de, yeni sezon çok büyük hayal kırıklığına döndü. Şenol Güneş'in onay verdiği hatta 2-3 tanesi için ısrarcı olduğu yeni transferlerin hiçbirisinden fayda sağlanamadı. Kötü oyun ve sonuçlar gelmeye başlayınca Güneş daha 7'nci haftada istifa etti ve hiçbir açıklama yapmadan ayrıldı. Aynı zamanda Ahmet Nur Çebi yönetimi de olağanüstü kongre kararı aldı.