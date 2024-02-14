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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi

        Süper Lig'in 26'ncı haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Vincent Aboubakar da takımla çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 18:52 Güncelleme: 14.02.2024 - 18:58
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        Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla sonra erdi.

        Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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