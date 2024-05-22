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        Haberler Spor Diğer Hentbol Beşiktaş: 41 - Sakarya Büyükşehir Belediyesi: 30 | MAÇ SONUCU - Diğer Haberleri

        Beşiktaş: 41 - Sakarya Büyükşehir Belediyesi: 30 | MAÇ SONUCU

        2023-2024 Hentbol Erkekler Süper Ligi Play-off Final Serisi ikinci maçında rakibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 41-30'luk skorla yenen Beşiktaş Safi Çimento, seride 2-0 öne geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:21 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:21
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        Beşiktaş Safi Çimento, 2023-2024 Hentbol Erkekler Süper Ligi Play-off Final Serisi ikinci maçında Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 41-30'luk skorla mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

        Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 21-14 önde kapattı.

        Final Serisi üçüncü maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak. Şampiyonluk Etabı final serisi beş müsabakalık seride üç galibiyet üzerinden oynanıyor.

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