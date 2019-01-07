07 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gün boyu güneş olmasına rağmen oldukça soğuk olan hava, antrenmanın başlamasına 15 dakika kala hafif yağmura döndü. Futbolcular, antrenman için sahaya çıkmaya başladıklarında ise bu sefer dolu yağmaya başladı. Dolunun ardından yine yağmur yağarken 15 dakika kadar sonra antrenman normal hava şartlarında devam etti. İdmanın sonuna doğru taktik çift kale maçın oynandığı bölümde tekrar dolu yağışı başladı. Fakat tüm bu hava olayları Beşiktaş'ın antrenman yapmasına engel teşkil etmedi. Futbolcuların bir çoğunun yağan dolu altında antrenmana devam etmesi, dolu ile oynaması ve Ryan Babel'in şemsiye ile sahaya çıkması oldukça renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.
Takım toplantısı ile başlayan idman streching hareketleri, top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş ikinci bölümde taktik çalışmalara geçerken iki gruba ayrılan futbolcular 3 kaleli hücum organizasyonu ve kanat ortaları çalıştı. Son bölümde oynanan taktik çift kale maç ile akşam idmanı sona erdi.
Siyah beyazlı takımda özel program dahilinde salonda çalışan Burak ve hafif sakatlığı bulunan Caner ile Mustafa Pektemek idmana çıkmadı. Sabah idmanını yarıda bırakan Quaresma ise hemen iyileşerek takım antrenmanında yer aldı.
HAZIRLIK MAÇI YARIN
Beşiktaş, Antalya kampının ilk hazırlık maçında Hollanda 2'nci Lig takımlarından Helmond Sport ile yarın karşılaşacak. Maç, kamp yapılan otelin sahasında saat 16.00'da başlayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!