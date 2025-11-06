Habertürk
        Beşiktaş 3 eksikle çalıştı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş 3 eksikle çalıştı

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 14:22 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:22
        Beşiktaş 3 eksikle çalıştı
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

        Habertürk Anasayfa