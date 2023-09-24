Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'deki mücadeleden Beşiktaş 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş, Süper Lig'de bir sonraki mücadelesini 27 Eylül'de erteleme maçında Adana Demirspor ile oynayacak. Kayserispor ise bir sonraki hafta evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

Bu sonuçla beraber Beşiktaş puanını 10'a yükseltirken, Kayserispor ise 9 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılarda goller 56. dakikada Aboubakar ve 62. dakikada Chamberlain'den gelirken Kayserispor'un tek golünü ise 47. dakikada Mane attı.

Ghezzal, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ve oğlu ile kayınvalidesinin geçirdiği trafik kazası gerekçesiyle sezon başında birçok maçta kadroda yer alamadı.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Trendyol Süper Lig'deki Sivasspor ve Trabzonspor müsabakalarında toplam 25 dakika forma giydi.

Rachid Ghezzal, son olarak geçen sezonun 29. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta ilk 11'de yer almıştı.

BAİLLY LİGDE İLK KEZ GÖREV ALDI

Siyah-beyazlı ekibin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Eric Bailly, Süper Lig'deki ilk maçında Kayserispor mücadelesinde çıktı. Daha önce Trabzonspor maçının kadrosuna kendisine yer bulan tecrübeli savunmacı, mücadelede görev yapmamıştı. Baiily, Club Brugge maçına ise 11'de başlamış ve 84 dakika sahada kalmıştı.

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COLLEY BİR MAÇ ARADAN SONRA DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte savunmada gösterdiği başarılı performansın yanı sıra attığı gollerle de dikkat çeken Omar Colley, 1 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Club Brugge maçında halsizlik şikayeti nedeniyle yedek kulübesinde yer alan tecrübeli stoper, Kayserispor maçıyla birlikte formasını geri aldı.

VINCENZO MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasını tribünden izledi.