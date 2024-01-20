Beşiktaş 16 maç sonra gol atamadı!
Beşiktaş, Pendikspor karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle bu sezon Süper Lig'de 16 maç sonra ilk kez gol atamadı.
Giriş: 20.01.2024 - 21:06 Güncelleme: 20.01.2024 - 21:06
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 4-0 mağlup oldu. Pendik deplasmanında gol atamayan siyah-beyazlılar, Süper Lig’de 16 maç sonra bir müsabakayı gol atamadan tamamladı.
Beşiktaş, ligde en son 4. hafta konuk olduğu Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamadı.