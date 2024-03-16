Beşiktaş: 1 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Antalyaspor'un gollerini 5. dakika Bünyamin Balcı ve 38. dakikada penaltıdan Buksa kaydederken Beşiktaş'ın tek golünü 46. dakikada Muci attı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor'u ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 Antalyaspor kazandı.
Siyah-beyazlılar ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
Antalyaspor'un gollerini 5. dakika Bünyamin Balcı ve 38. dakikada penaltıdan Buksa kaydederken Beşiktaş'ın tek golünü 46. dakikada Muci attı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 46 puanda kalırken Antalyaspor puanını 41'e yükseltti.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Antalyaspor ise evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
RASHICA ATTI, GEÇERSİZ SAYILDI
Beşiktaş'ın uzatma dakikalarının sonunda kazandığı penaltı vuruşunu Milot Rashica gol çevirdi ancak gol geçerli sayılmadı.
Rashica'nın kullandığı köşe vuruşu sonrasında Antalyasporlu Naldo'nun topa elle temasının ardından maçın hakemi VAR incelemesi sonrasında penaltıya hükmetti.
Topun başına geçen Rashica penaltı vuruşunu ağlara gönderdi ancak meşin yuvarlağa tek vuruşu yapamayıp iki ayağıyla temas ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi
VAR UYARDI ANTALYASPOR PENALTI KAZANDI
Beşiktaş - Antalyaspor maçının 36. dakikasında VAR'dan gelen uyarı sonrası Antalyaspor penaltı kazandı.
Hakem Burak Pakkan, Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan pozisyon ve VAR'dan gelen uyarı sonrası ekrana gitti.
Gedson Fernandes ile Bahadır Öztürk arasındaki pozisyonu izleyen Burak Pakkan, VAR izlemesi sonrası penaltı kararı verdi ve Gedson Fernandes sarı kart gördü.
Antalyaspor'da topun başına geçen Adam Buksa 38. dakikada takımını 2-0'a getirdi.
BEŞİKTAŞ 15 SANİYEDE GOL ATTI
Beşiktaş - Antalyaspor maçının ikinci yarısının henüz 15. saniyesinde Beşiktaş gol attı.
Devreye 2-0 geride giren Beşiktaş, ikinci yarının ilk düdüğünün çalmasıyla birlikte direkt olarak hücuma kalktı ve golü buldu.
İkinci yarının 15. saniyesinde Milot Rashica'nın sağ çaprazdan taşıyıp ceza alanına çevirdiği topu penaltı noktası üzerinden ağlara gönderen Ernest Muçi, Beşiktaş formasıyla ikinci golünü kaydetti.
Bu gol, bu sezon Süper Lig'de ikinci yarılarda atılan en erken gol oldu.
BEŞİKTAŞ'TA FUTBOLCULARA TEPKİ
Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta futbolculara taraftarlardan tepki geldi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, 2-0 geriye düşülmesinin ardından ilk yarının son anlardan futbolculara tepki gösterdi.
SERGEN YALÇIN RAKİP OLARAK DOLMABAHÇE'DEYDİ
Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu an Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Sergen Yalçın, uzun bir süre sonra Tüpraş Stadı'na çıktı.
Siyah-beyazlı takımın 2021-2022 sezonunda istediği performansı sergileyememesinin ardından yollarını ayırdığı Yalçın, Dolmabahçe'de son olarak 27 Kasım 2021'de yedek kulübesinde yer almıştı.
Sergen Yalçın, 840 gün sonra bu kez rakip teknik adam unvanıyla Beşiktaş'a karşı mücadele etti ve takımı Antalyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı.
BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN EPİLEPSİ HASTALARINA DESTEK
Siyah-beyazlı oyuncular, epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla maç öncesinde sahaya mor gözlüklerle çıktı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada futbolcular, mor gözlükleri takarak Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Ceza yayı üstünde topla buluşan Safuri'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bünyamin Balcı'nın sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
17. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Safuri'nin ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
26. dakikada Svensson'un sağ taraftan gönderdiği uzun çapraz pasını sol çizgiye yakın bölgede şık bir şekilde önüne alan Semih Kılıçsoy çaprazdan ceza sahasına girdi. Siyah-beyazlı oyuncu dar açısına rağmen ayağının dışıyla şutunu çekti, kaleci son anda üstüne gelen topu kornere çeldi.
31. dakikada Svensson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Semih'in çaprazdan şutunda kaleci topu kurtardı.
37. dakikada Antalyaspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Gedson Fernandes'in ceza sahası içinde Bahadır Öztürk'ü formasından çekmesi üzerine yapılan incelemede hakem penaltıya hükmetti.
38. dakikada topun başına geçen Buksa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-0 önde tamamladı.
46. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Muleka'nın ceza sahasına havadan pasında Bahadır Öztürk'ün kafayla uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Rashica'nın içeri çevirdiği topla penaltı noktasında buluşan Muçi'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1
77. dakikada Rashica'nın uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı kontrol etti.
78. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne çok yaklaştı. Aboubakar'ın savunmanın arkasına pasında Naldo'nun ayağının kayması üzerine topu kontrol eden Muçi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topla buluşan Aboubakar'ın ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlak bu kez Erdoğan Yeşilyurt'tan döndü. Son olarak Muleka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Leite topu iki hamlede kontrol etti.
90+9. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Rashica'nın sağdan kullandığı kornerde kaleci Mert Günok'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Naldo'dan döndü. Hakem Burak Pakkan, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi ve topun Naldo'nun koluna çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
90+11. dakikada Rashica'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Burak Pakkan, vuruştan önce denge kaybı yaşayan Kosovalı futbolcunun iki ayağıyla da topa temas etmesi nedeniyle golü geçersiz saydı.
Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.