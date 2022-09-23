Besicileri 'sahte dekont' ile dolandıran şebeke, jandarmanın 3 ildeki operasyonuyla çökertildi.
Gaziantep'te, jandarmaya başvuran bazı besiciler, yanlarına gelen ve memur emeklisi olduktan sonra çiftlik kurduğunu söyleyen kişilere hayvanlarını satmak üzere anlaştıklarını söyledi.
BANKAYA GİDİNCE ÖĞRENDİLER
Çiftlik sahibi olarak bildikleri kişilerin, kendilerine parayı banka hesaplarına gönderdiklerine ilişkin dekont gönderdiğini, ancak hayvanları aldıktan sonra gittikleri bankada, dekontun sahte olduğunu fark edince dolandırıldıklarını anladıklarını belirtip şikayetçi oldu.
JANDARMA 5 MİLYONLUK VURGUNU ORTAYA ÇIKARDI
Jandarma, araştırmasında aynı şüphelilerin, benzer şekilde 30 kişiyi dolandırdıkları ve bu kişilerden aldıkları küçük ve büyükbaş hayvanları 5 milyon 100 bin lira karşılığında başkalarına sattıklarını tespit etti.
3 İLDE 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmada kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanması için jandarma, Gaziantep ve Kilis ile 1 ilde daha düzenlediği operasyonlarda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 312 küçük ve büyükbaş hayvan, 5 dekont, 1 tablet ve 9 cep telefonu ele geçirdi. Operasyonla 30 dolandırıcılık olayı aydınlatılırken, 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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