Tokat’ın Niksar ilçesinde bir kişi, internet üzerinden satmak istediği kamyonetini 'sahte dekont'la dolandırıcılara kaptırdı.

İHA'nın haberine göre, Niksar’da oturan Erdoğan Karakaş adlı vatandaş kamyonetini satmak için internete koydu. Erdoğan Karakaş’ı telefonla arayan bir kişi aracı almak istediğini söyledi. Niksar’da M.A. ve H.Ö. adlı şahıslarla buluşan Karakaş, 53 bin 500 lirada anlaştı. Ardından taraflar satış için notere gitti. Satış öncesi kendisine parasını hesabına yatırdıklarını dair sahte bir banka dekontunu whatsApp üzerinden göstererek aracın satışını alan şahıslar kayıplara karıştı.

POLİS 3 SAATTE YAKALADI

Satış sonrası bankaya giden Erdoğan Karakaş hesabında paranın olmadığını görmesi üzerine dolandırıldığını anlayarak polise müracaat etti. Hemen harekete geçen Niksar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çevre il ve ilçeleri bilgilendirdi. Yaklaşık 3 saat sonra Sivas ilinde şahıslar araçla birlikte yakalandı. Ardından şahıslar, araçla birlikte Niksar ilçesine getirilerek emniyette sorguya alındılar. Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.A. ve H.Ö. adlı şahıslar emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Cezaevine gönderildi. Tutuklanan şahısların aynı yöntemle Mersin, Kahramanmaraş İstanbul illeri başta olmak üzere birçok ilde dolandırıcılık işine karıştıkları ve arandıkları öğrenildi.

NASIL DOLANDIRILDIĞINI ANLATTI

Emniyette aracını teslim alan Erdoğan Karakaş herkese dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Aracını satarken dolandırılan Erdoğan Karakaş, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Arabamı satmak için internete ilan koymuştum, ilanı gören birisi telefon açtı arabama talip olduklarını ve satın almak istediklerini söylediler. Niksar ilçe girişinde 53 bin 500 liraya pazarlığımızı bitirdik. Satış yapmak için notere gittik, orada satış yapılırken, bunlar bana whatsapp üzerinden bir banka dekontu gönderdiler paramı yatırdıklarını söylediler. Ben de 53 bin 500 liralık dekonta baktım hesap numarası doğru, yarım saat içerisinde hesaba para aktarılacağı için yarım saat bekledim. Yarım saat içerisinde satışı aldılar parayı yatırdık diyerek çekip gittiler. Şahısları telefonla aradığımda beni oyalayarak bir yanlışlık olduğunu söyleyip Reşadiye tarafında yanlışlığı geri düzeltmek için döndüklerini bana söylediler ve daha sonra da kendilerine ulaşamadım."

'BUNDAN SONRA HERKES DİKKATLİ OLSUN'

Dolandırıldığını anlayınca hemen polise giderek şikayetçi olan Karakaş, "Ben yarım saat bekledikten sonra hesapta para olmadığını fark ettim ve hemen emniyete giderek şikayetçi oldum. Sağ olsun polis arkadaşlar olaya hemen el attılar ve her tarafa bildirdiler ve arabamızı ve şahısları Sivas’ta ele geçirdiler. Bu iş benim başıma geldi, bundan sonra herkes dikkatli olsun. Ben çok şükür atlattım bir başkasına daha bu tip insanlar sebep olmasın" şeklinde konuştu.