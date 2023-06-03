Besicilere Kurban Bayramı öncesi `karantina´ uyarısı

SIKI ÖNLEM ÇAĞRISI

Şap hastalığının birçok viral enfeksiyonu da beraberinde getirdiğini belirten Köse, Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliğinin hızlanacağını, bundan dolayı sıkı önlem alınması gerektiğini söyledi. Bu hareketliliğin hayvanlar arasında hastalık yayılma ihtimalini arttıracağını anlatan Köse, "Birçok kente hayvan nakli olacak. Olası bir hastalığın yayılma riski artacak. Herhangi bir bulaşıcı hastalığın tekrardan yaşanmaması için aşılanmış, kulağında küpesi olan ve veteriner hekim tarafından sağlık raporu düzenlenen hayvanların nakline izin verilmelidir. Besiciler ise çiftliklerine yeni getirdikleri hayvanları 21 gün karantinada tutmalıdır. Bu tedbirlerin yerine getirilmemesi durumunda hastalık ortaya çıkarsa ciddi bir kırmızı et sorunu yaşanır. Hayvancılık sektörü derinden etkilenir. Bundan dolayı uzmanlar tarafından kontrol edilmemiş hiçbir hayvan pazarlara, çiftliklere sokulmamalıdır" diye konuştu.