Besiciler, kış hazırlıklarına başladı

Bulanık ilçesindeki besiciler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacı için günün ilk ışıklarında ellerine aldıklar dirgenle tarlanın yolunun tutuyor.
Sıcak havaya rağmen biçtikleri otları tarlada toplayan besiciler, ellerindeki dirgenle otları traktöre bağlı harman makinesine atarak samana dönüştürüyor.
Tek geçim kaynakları hayvancılık olan, toz ve sıcak hava demeden çalışan besiciler, akşama kadar çalışarak elde ettikleri samanı traktörlerle tarladan köye taşıyor.
İlçeye bağlı Söğütlü köyünde yaşayan besici Abdullah Bulakçı, AA muhabirine, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için yazın ot biçtiklerini söyledi.
Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu ifade eden Bulakçı, şöyle konuştu:
"Biçtiğimiz otları samana dönüştürdükten sonra köye götürüyoruz. Çok zor şartlarda sıcak havada çalışıyoruz. Burada kış 6 ay sürüyor, zor şartlarda yaşıyoruz. Bunaltıcı havada tozun kışa hazırlık yapmak zorundayız. Yoksa hayvanlarımızı besleyemeyiz. Kışın samanları hayvanlara veriyoruz. Zor bir çalışma ama mecburuz. Böyle yapmasak geçimimizi sağlayamayız. Herkes hayvanına yetecek kadar ot biçiyor. Otu samana dönüştürmek için harman makinesi kullanıyoruz. Topladığımız otları dirgenlerle harman makinesine atıyoruz."
- "Harman yapmak çok zor, tozu ve dumanı var"
Besicilerden Kerem Bulakçı da 05.30'da kalkarak tarlanın yolunu tuttuklarını belirterek, "Kış için hazırlık yapıyoruz. Böyle olmasa geçim yapamıyoruz. Başka çaremiz yok. Tarlada topladığımız otları dirgenlerle harman makinesine atıyoruz. Harman yapmak çok zor, tozu ve dumanı var, çok zahmetli." dedi.
Gölyanı köyünde yaşayan besicilerden Fesih Çelik ise kışın hayvanları için biçtikleri otları, harman makinesiyle samana dönüştürdüklerini anlattı.
Besiciler için kışa hazırlığın zorlu bir süreç olduğunu dile getiren Çelik, "Alın terimizle çalışıyoruz. Biçtiğimiz otları harman makinesiyle samana dönüştürüyoruz. Samanları da traktörlerle köye götürüyoruz. Burada kış uzun sürüyor. Kışın da samanları hayvanlara veriyoruz. Tarlada sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Anlımızdan ter eksik olmuyor." ifadesini kullandı.
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