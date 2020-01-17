Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları 2019'da ortalama yüzde 28.2 getiri ile enflasyonu fersah fersah geçerken hisse senedi fonları yüzde 37.8 ile BES katılımcılarının yüzünü güldürdü. 2019 yılının şampiyonu ise Katılım Emeklilik Ve Hayat Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Fonu yöneten OInvest Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Serdar Vatansever, benzerlerine oranla ucuz olduklarını hesapladıkları ve uzun vadeli yatırım yaptıkları şirketlere yatırım yaptıklarını bu yatırım stratejisinin kendilerini lider yaptığını söyledi. Serdar Vatansever, fonları orta ve uzun vadeli bir bakış açısı ile yönettiklerini belirterek hem global hem yerel gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti. Bu veriler doğrultusunda büyüme ve karlılık potansiyeli olan şirketleri bulup o şirketlere ortak olmaya çalıştıklarını anlatan Vatansever, "2019'da piyasaya baktık ve makro ekonomik koşulların desteklediği sektörlere de yatırım yaptık ancak çok fazla strateji değiştirmiyoruz. Fonun ana odağı değerinin altında kalan şirketlere uzun vadeli yatırım yapmak. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında alternatif maliyetler azaldı, faiz düştü ve bu da hisse senedi piyasasını destekledi. İskontosu yüksek şirketler bizim fonumuzun ayrışmasını sağladı" şeklinde konuştu. Vatansever, "QInvest olarak fon yönetiminde orta ve uzun vadeli bir bakışla değer odaklı bir yatırım stratejisi takip etmekteyiz. Global ve yerel ekonomideki trendleri de gözeterek büyüme potansiyeli yüksek ve karlılık parametrelerinde iyileşme gösterebilecek şirketleri bulup bu şirketlerin ileride ortaya çıkaracağı değere ortak olmak stratejimizin temelini oluşturmaktadır. Hisse senedi seçimlerimizde değerleme bazlı faktörler öncelikli rol oynamakta, teknik göstergeler ise ancak tamamlayıcı unsurlar olmaktadır" diye konuştu.

POTANSİYEL DEĞERLERİNİN ALTINDAKİ ŞİRKETLER

Her zaman olduğu gibi 2019 yılında da bu stratejiye bağlı kaldıklarını ifade eden Vatansever şunları kaydetti: "Trendleri doğru kullanmak açısından makro ekonomik koşulların ve global konjonktürün desteklediği sektörlerde yatırımlarımız var olmakla birlikte, temel değerleme açısından cazip seviyelerde olan şirketlere daha fazla ağırlık vermeye devam ettik. Dağılımda endeks ağırlığı yüksek şirketlerden ziyade potansiyel değerinin çok altında olduğunu düşündüğümüz şirketlere ağırlık verdik. Bilhassa senenin ikinci yarısında alternatif maliyetlerin azalması ile birlikte hisse senedi piyasası olumlu seyrederken, değerleme iskontosu yüksek olan şirketler daha yüksek performans göstererek ayrışmaya destek oldu. Önümüzdeki dönemde de değer bazlı yatırım stratejimizi sürdürerek orta ve uzun vadede katılımcıların getirilerini arttırmaya devam edeceğiz."

ALTIN FONU DA ÇOK İYİ GETİRİ SAĞLADI

Katılım Emeklilik Fon Yönetim Müdürü Fatih Bozkurt, "2019 yılında sektördeki 406 fon içerisinde katılımcıya yansıyan net getiri oranı olarak yüzde 59,72’lik getiri oranıyla bir anlamda getiri şampiyonu olan hisse fonumuzda özellikle beraber çalıştığımız Portföy Yönetim şirketinin yatırım yaptıkları şirket seçiminin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. 2019 yılında özellikle muhafazakar tercihte bulunan katılımcıların da 2019 iki tarih arası getirilere baktığımızda BIST 100 endeksinin yüzde 28,7, katılım endeksinin ise yüzde 51,6 oranında getiri ayrışmasına gitmesi sebebiyle de daha fazla kazanç elde ettiklerini görüyoruz. Burada katılım endeksinin de üzerinde bir performans gösterilmesi doğru şirketlere yatırım yapıldığının da bir nevi göstergesi diyebiliriz. Emeklilik fonu kurucusu olan Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak 2018 yılın yine iki tarih arası getirilerde Altın fonumuz yine sektördeki tüm fonlar arasında yüzde 37,5’lik getiriyle birincisi olduğunu hatırlatıp 2020 yılında inşallah farklı bir fonumuzla yine bu kategoride birinci olmayı ve sürdürülebilir başarıya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

OTOMATİK KATILIMIN LİDERİ ANADOLU HAYAT

Çalışanların otomatik olarak kaydedildikleri sonrasında dileyenin sistemden çıktığı Otomotik Katılım Sistemi'nda ise yüzde 53.8 ile Anadolu Hayat Emeklilik Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu biricinci oldu. Altın fonları bu yıl geçen yıldana daha az getiri sağladı. Çünkü hem uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı hem de dolar/TL çok fazla yükselmedi. Yine de Fiba Emeklilik Ve Hayat Altın Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 43.2'lik getiriyi yakaladı. Dengeli esnek karma fonlarda Allianz Yaşam Ve Emeklilik Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu, kamu dış borçlanma fonlarında Garanti Emeklilik Ve Hayat Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu ve kamu iç borçlanmada ise Garanti Emeklilik Ve Hayat Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu lider oldu. Likit fonlarda ise ilk iki sırayı yüzde 21 getiri ile Allianz Halat ve Emeklilik fonları aldı.

2019'UN FON BİRİNCİSİ KATILIM EMEKLİLİK HİSSE FONU OLDU

Fon adı Büyüklük (TL) Değişim (%)

Katılım Emeklilik Ve Hayat Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 150.081.123 59,721 Bereket Emeklilik Ve Hayat Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 54.059.705 59,1045 Vakıf Emeklilik Ve Hayat Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 9.309.249 54,1698 Halk Hayat Ve Emeklilik Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 6.569.424 47,9914 Avivasa Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu 117.555.807 47,7949 Vakıf Emeklilik Ve Hayat Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu 8.569.776 47,0293 Allianz Yaşam Ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu 359.385.807 46,7486 Fiba Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 49.285.071 46,167 Avivasa Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 1.137.112.448 42,3669 Fiba Emeklilik Ve Hayat Osmanlı Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 35.815.825 42,3182

KATILIM HARİÇ FONLARDA AVİVASA HİSSE SENEDİ FONU LİDER

Fon adı Büyüklük (TL) Değişim (%)

Avivasa Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu 117.555.807 47,7949 Vakıf Emeklilik Ve Hayat Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu 8.569.776 47,0293 Allianz Yaşam Ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu 359.385.807 46,7486 Fiba Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 49.285.071 46,167 Avivasa Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 1.137.112.448 42,3669 Fiba Emeklilik Ve Hayat Osmanlı Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 35.815.825 42,3182 Fiba Emeklilik Ve Hayat Oyak Portföy Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 50.769.110 41,9104 Allianz Yaşam Ve Emeklilik Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu 118.656.703 40,7638 Garanti Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu 100.012.165 39,6618 Allianz Yaşam Ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu 1.547.261.146 39,3128

OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ'NDE ŞAMPİYON ANADOLU'DAN

Fon adı Büyüklük(TL) Değişim (%)

Anadolu Hayat Emeklilik Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 4.796.855 53,8591 Katılım Emeklilik Ve Hayat Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 2.227.284 49,5351 Axa Hayat Ve Emeklilik Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 183.589 46,1505 Fiba Emeklilik Ve Hayat Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 317.772 44,8495 Bnp Paribas Cardif Emeklilik Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 485.805 44,5531

ALTIN FONLARINDA İPİ FİBA GÖĞÜSLEDİ

Fon adı Büyüklük(TL) Değişim (%)

Fiba Emeklilik Ve Hayat Altın Emeklilik Yatırım Fonu 188.002.674 34,2697 Axa Hayat Ve Emeklilik Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 89.774.345 32,8703 Bereket Emeklilik Ve Hayat Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 62.864.431 32,8694 Halk Hayat Ve Emeklilik Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 812.540.595 32,1893 Ziraat Hayat Ve Emeklilik Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 627.034.003 32,1718

DENGELİ ESNEK KARMA FONLARDA GETİRİ YÜZDE 40'I GEÇTİ

Fon adı Büyüklük(TL) Değişim (%)

Allianz Yaşam Ve Emeklilik Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu 118.656.703 40,7638 Allianz Yaşam Ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu 1.547.261.146 39,3128 Nn Hayat Ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu 243.736.306 33,2623 Anadolu Hayat Emeklilik Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 610.091.755 31,1865 Aegon Emeklilik Ve Hayat Karma Emeklilik Yatırım Fonu 36.313.035 31,0462

KAMU DIŞ BORÇLANMA FONLARINDA GARANTİ LİDER OLDU

Fon adı Büyüklük(TL) Değişim (%)

Garanti Emeklilik Ve Hayat Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu 292.442.132 27,0713 Allianz Hayat Ve Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu 19.021.349 26,8782 Fiba Emeklilik Ve Hayat Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 167.730.188 26,4915 Garanti Emeklilik Ve Hayat Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 1.163.577.134 25,8853 Anadolu Hayat Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu 69.346.062 25,8167

KAMU İÇ BORÇLANMADA GETİRİ YÜZDE 33.8'E KADAR ÇIKTI

Fon adı Büyüklük (TL) Değişim (%)

Garanti Emeklilik Ve Hayat Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 24.668.569 33,8225 Garanti Emeklilik Ve Hayat Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu 271.298.659 28,7901 Bnp Paribas Cardif Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu 89.301.871 28,7421 Allianz Hayat Ve Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu 31.473.050 28,2823 Anadolu Hayat Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 312.580.618 28,0643

LİKİT FONLAR YÜZDE 21 KAZANÇ SAĞLADI

Fon adı Büyüklük(TL) Değişim (%)