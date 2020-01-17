17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları 2019'da ortalama yüzde 28.2 getiri ile enflasyonu fersah fersah geçerken hisse senedi fonları yüzde 37.8 ile BES katılımcılarının yüzünü güldürdü. 2019 yılının şampiyonu ise Katılım Emeklilik Ve Hayat Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Fonu yöneten OInvest Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Serdar Vatansever, benzerlerine oranla ucuz olduklarını hesapladıkları ve uzun vadeli yatırım yaptıkları şirketlere yatırım yaptıklarını bu yatırım stratejisinin kendilerini lider yaptığını söyledi. Serdar Vatansever, fonları orta ve uzun vadeli bir bakış açısı ile yönettiklerini belirterek hem global hem yerel gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti. Bu veriler doğrultusunda büyüme ve karlılık potansiyeli olan şirketleri bulup o şirketlere ortak olmaya çalıştıklarını anlatan Vatansever, "2019'da piyasaya baktık ve makro ekonomik koşulların desteklediği sektörlere de yatırım yaptık ancak çok fazla strateji değiştirmiyoruz. Fonun ana odağı değerinin altında kalan şirketlere uzun vadeli yatırım yapmak. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında alternatif maliyetler azaldı, faiz düştü ve bu da hisse senedi piyasasını destekledi. İskontosu yüksek şirketler bizim fonumuzun ayrışmasını sağladı" şeklinde konuştu. Vatansever, "QInvest olarak fon yönetiminde orta ve uzun vadeli bir bakışla değer odaklı bir yatırım stratejisi takip etmekteyiz. Global ve yerel ekonomideki trendleri de gözeterek büyüme potansiyeli yüksek ve karlılık parametrelerinde iyileşme gösterebilecek şirketleri bulup bu şirketlerin ileride ortaya çıkaracağı değere ortak olmak stratejimizin temelini oluşturmaktadır. Hisse senedi seçimlerimizde değerleme bazlı faktörler öncelikli rol oynamakta, teknik göstergeler ise ancak tamamlayıcı unsurlar olmaktadır" diye konuştu.
POTANSİYEL DEĞERLERİNİN ALTINDAKİ ŞİRKETLER
Her zaman olduğu gibi 2019 yılında da bu stratejiye bağlı kaldıklarını ifade eden Vatansever şunları kaydetti: "Trendleri doğru kullanmak açısından makro ekonomik koşulların ve global konjonktürün desteklediği sektörlerde yatırımlarımız var olmakla birlikte, temel değerleme açısından cazip seviyelerde olan şirketlere daha fazla ağırlık vermeye devam ettik. Dağılımda endeks ağırlığı yüksek şirketlerden ziyade potansiyel değerinin çok altında olduğunu düşündüğümüz şirketlere ağırlık verdik. Bilhassa senenin ikinci yarısında alternatif maliyetlerin azalması ile birlikte hisse senedi piyasası olumlu seyrederken, değerleme iskontosu yüksek olan şirketler daha yüksek performans göstererek ayrışmaya destek oldu. Önümüzdeki dönemde de değer bazlı yatırım stratejimizi sürdürerek orta ve uzun vadede katılımcıların getirilerini arttırmaya devam edeceğiz."
ALTIN FONU DA ÇOK İYİ GETİRİ SAĞLADI
Katılım Emeklilik Fon Yönetim Müdürü Fatih Bozkurt, "2019 yılında sektördeki 406 fon içerisinde katılımcıya yansıyan net getiri oranı olarak yüzde 59,72’lik getiri oranıyla bir anlamda getiri şampiyonu olan hisse fonumuzda özellikle beraber çalıştığımız Portföy Yönetim şirketinin yatırım yaptıkları şirket seçiminin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. 2019 yılında özellikle muhafazakar tercihte bulunan katılımcıların da 2019 iki tarih arası getirilere baktığımızda BIST 100 endeksinin yüzde 28,7, katılım endeksinin ise yüzde 51,6 oranında getiri ayrışmasına gitmesi sebebiyle de daha fazla kazanç elde ettiklerini görüyoruz. Burada katılım endeksinin de üzerinde bir performans gösterilmesi doğru şirketlere yatırım yapıldığının da bir nevi göstergesi diyebiliriz. Emeklilik fonu kurucusu olan Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak 2018 yılın yine iki tarih arası getirilerde Altın fonumuz yine sektördeki tüm fonlar arasında yüzde 37,5’lik getiriyle birincisi olduğunu hatırlatıp 2020 yılında inşallah farklı bir fonumuzla yine bu kategoride birinci olmayı ve sürdürülebilir başarıya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
OTOMATİK KATILIMIN LİDERİ ANADOLU HAYAT
Çalışanların otomatik olarak kaydedildikleri sonrasında dileyenin sistemden çıktığı Otomotik Katılım Sistemi'nda ise yüzde 53.8 ile Anadolu Hayat Emeklilik Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu biricinci oldu. Altın fonları bu yıl geçen yıldana daha az getiri sağladı. Çünkü hem uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı hem de dolar/TL çok fazla yükselmedi. Yine de Fiba Emeklilik Ve Hayat Altın Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 43.2'lik getiriyi yakaladı. Dengeli esnek karma fonlarda Allianz Yaşam Ve Emeklilik Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu, kamu dış borçlanma fonlarında Garanti Emeklilik Ve Hayat Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu ve kamu iç borçlanmada ise Garanti Emeklilik Ve Hayat Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu lider oldu. Likit fonlarda ise ilk iki sırayı yüzde 21 getiri ile Allianz Halat ve Emeklilik fonları aldı.
2019'UN FON BİRİNCİSİ KATILIM EMEKLİLİK HİSSE FONU OLDU
Fon adı Büyüklük (TL) Değişim (%)
|Katılım Emeklilik Ve Hayat Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
|150.081.123
|59,721
|Bereket Emeklilik Ve Hayat Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
|54.059.705
|59,1045
|Vakıf Emeklilik Ve Hayat Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
|9.309.249
|54,1698
|Halk Hayat Ve Emeklilik Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
|6.569.424
|47,9914
|Avivasa Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu
|117.555.807
|47,7949
|Vakıf Emeklilik Ve Hayat Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
|8.569.776
|47,0293
|Allianz Yaşam Ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
|359.385.807
|46,7486
|Fiba Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
|49.285.071
|46,167
|Avivasa Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
|1.137.112.448
|42,3669
|Fiba Emeklilik Ve Hayat Osmanlı Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
|35.815.825
|42,3182
KATILIM HARİÇ FONLARDA AVİVASA HİSSE SENEDİ FONU LİDER
Fon adı Büyüklük (TL) Değişim (%)
|Avivasa Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu
|117.555.807
|47,7949
|Vakıf Emeklilik Ve Hayat Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
|8.569.776
|47,0293
|Allianz Yaşam Ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
|359.385.807
|46,7486
|Fiba Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
|49.285.071
|46,167
|Avivasa Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
|1.137.112.448
|42,3669
|Fiba Emeklilik Ve Hayat Osmanlı Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
|35.815.825
|42,3182
|Fiba Emeklilik Ve Hayat Oyak Portföy Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
|50.769.110
|41,9104
|Allianz Yaşam Ve Emeklilik Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu
|118.656.703
|40,7638
|Garanti Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu
|100.012.165
|39,6618
|Allianz Yaşam Ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu
|1.547.261.146
|39,3128
OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ'NDE ŞAMPİYON ANADOLU'DAN
Fon adı Büyüklük(TL) Değişim (%)
|Anadolu Hayat Emeklilik Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
|4.796.855
|53,8591
|Katılım Emeklilik Ve Hayat Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
|2.227.284
|49,5351
|Axa Hayat Ve Emeklilik Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
|183.589
|46,1505
|Fiba Emeklilik Ve Hayat Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
|317.772
|44,8495
|Bnp Paribas Cardif Emeklilik Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
|485.805
|44,5531
ALTIN FONLARINDA İPİ FİBA GÖĞÜSLEDİ
Fon adı Büyüklük(TL) Değişim (%)
|Fiba Emeklilik Ve Hayat Altın Emeklilik Yatırım Fonu
|188.002.674
|34,2697
|Axa Hayat Ve Emeklilik Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
|89.774.345
|32,8703
|Bereket Emeklilik Ve Hayat Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
|62.864.431
|32,8694
|Halk Hayat Ve Emeklilik Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
|812.540.595
|32,1893
|Ziraat Hayat Ve Emeklilik Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
|627.034.003
|32,1718
DENGELİ ESNEK KARMA FONLARDA GETİRİ YÜZDE 40'I GEÇTİ
Fon adı Büyüklük(TL) Değişim (%)
|Allianz Yaşam Ve Emeklilik Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu
|118.656.703
|40,7638
|Allianz Yaşam Ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu
|1.547.261.146
|39,3128
|Nn Hayat Ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu
|243.736.306
|33,2623
|Anadolu Hayat Emeklilik Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
|610.091.755
|31,1865
|Aegon Emeklilik Ve Hayat Karma Emeklilik Yatırım Fonu
|36.313.035
|31,0462
KAMU DIŞ BORÇLANMA FONLARINDA GARANTİ LİDER OLDU
Fon adı Büyüklük(TL) Değişim (%)
|Garanti Emeklilik Ve Hayat Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
|292.442.132
|27,0713
|Allianz Hayat Ve Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
|19.021.349
|26,8782
|Fiba Emeklilik Ve Hayat Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
|167.730.188
|26,4915
|Garanti Emeklilik Ve Hayat Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
|1.163.577.134
|25,8853
|Anadolu Hayat Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
|69.346.062
|25,8167
KAMU İÇ BORÇLANMADA GETİRİ YÜZDE 33.8'E KADAR ÇIKTI
Fon adı Büyüklük (TL) Değişim (%)
|Garanti Emeklilik Ve Hayat Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
|24.668.569
|33,8225
|Garanti Emeklilik Ve Hayat Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
|271.298.659
|28,7901
|Bnp Paribas Cardif Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
|89.301.871
|28,7421
|Allianz Hayat Ve Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
|31.473.050
|28,2823
|Anadolu Hayat Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
|312.580.618
|28,0643
LİKİT FONLAR YÜZDE 21 KAZANÇ SAĞLADI
Fon adı Büyüklük(TL) Değişim (%)
|Allianz Yaşam Ve Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
|871.759.066
|21,9043
|Allianz Hayat Ve Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
|467.194.284
|21,8519
|Avivasa Emeklilik Ve Hayat Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
|2.877.873.407
|21,7559
|Ziraat Hayat Ve Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
|499.643.690
|21,7479
|Vakıf Emeklilik Ve Hayat Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
|1.116.293.525
|21,6839
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!