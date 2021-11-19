"AKREP BURCU OLMAMASI İÇİN DUA EDİYORUZ" DEMİŞTİ

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile birlikteliğinden doğacak olan kızını kucağına almak için geri sayıma başlayan Özge Özpirinçci, yakın dostu Berrak Tüzünataç ile birlikte bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiklerini ifade etmişti.

8 aylık hamile olan ve heyecanı gün geçtikçe büyüyen oyuncu, konuyla ilgili, "Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir Burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum." demişti.