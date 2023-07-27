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        Haberler Magazin Berrak Tüzünataç ile Umut Eker'in hararetli sohbeti - Magazin haberleri

        Berrak Tüzünataç ile Umut Eker'in hararetli sohbeti

        Bodrum'da tatil yapan Berrak Tüzünataç, plajda yakın dostu Umut Eker ile birlikte vakit geçirdi. Eker'e hararetli bir şekilde bir şeyler anlatan oyuncu, bir ara ayağa kalkarak, el hareketleriyle durumu özetledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 10:44
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          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Berrak Tüzünataç, tatil için Bodrum'u tercih etti. Tüzünataç, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.

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          Renkli bir bikini giymeyi tercih eden ünlü oyuncuya yakın arkadaşı Umut Eker eşlik etti. İkili, gün boyu sohbet etti.

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          Kendilerine özel locada oturduğu sırada Eker'e hararetli bir şekilde bir şeyler anlatan Berrak Tüzünataç, bir ara ayağa kalkarak, el hareketleriyle durumu özetledi.

          Berrak Tüzünataç ile Umut Eker'in o anları objektiflere böyle yansıdı.

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