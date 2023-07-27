Berrak Tüzünataç ile Umut Eker'in hararetli sohbeti

Kendilerine özel locada oturduğu sırada Eker'e hararetli bir şekilde bir şeyler anlatan Berrak Tüzünataç, bir ara ayağa kalkarak, el hareketleriyle durumu özetledi.

Berrak Tüzünataç ile Umut Eker'in o anları objektiflere böyle yansıdı.