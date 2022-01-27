"ŞANSLI BİR BAŞLANGIÇ OLDU"

Öte yandan oyunculuğa nasıl başladığını da anlatan Tüzünataç, şu ifadeleri kullanmıştı:

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde okuyordum. Staj için CNN Türk'e gittim. Oradaki insan kaynakları müdürü annemden, babamdan daha hızlı tanıdı beni, 'Sanatla ilgili bir bölüme yollayalım kızımızı' dedi. Ben ekonomiyle ilgili bir bölüme gönderileceğimi zannederken, 'Afiş' programına staja yolladı. O sırada BKM bir workshop açmıştı. Ona katıldım. Katılan herkesi 'Organize İşler'de oynattılar. Türk sinemasına at üstünde girdim! Çok havalı bir girişti. Çok şanslı bir başlangıç oldu. Sonra da devamı geldi.