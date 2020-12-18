Kendisi gibi oyuncu olan Ali Yörenç ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç, sanatçı Burcu Karademir ve görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Esra Gülmen ile birlikte yeni bir projeye giriştiklerini açıklamıştı.

Projenin ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermeyen Tüzünataç, üstsüz pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

36 yaşındaki Tüzünataç'ın vücuduna yazılı olan, "Bla bla bla" kelimeleri dikkat çekmişti.

"Bla bla bla" ifadesi İngilizce'de her ne kadar "üç nokta" anlamına gelse de, argoda "Boş konuşmak" olarak da kullanılıyor.