Bernard Arnault kimdir? Bernard Arnault kaç yaşında, nereli? soruları dün yaşanan önemli gelişmenin ardından gündeme geldi. Amazon hisselerinde yaşanan yüzde 0.7 düşüş ve LVMH hisselerinin yüzde 0,7 oranında artması LVMH CEO'su Bernard Arnault'u dünyanın en zangin kişisi yaptı. Bernard Arnault'un biyografisi haberimizde.

BERNARD ARNAULT KİMDİR?

Fransız iş insanı Bernard Arnault 5 Mart 1949'da dünyaya geldi. Arnault %51 LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton),ve Christian Dior SA. Arnault şirketlerin başkanı ve CEO görevlerini üstlenmektedir. Kızı Delphine Arnault LVMH başkan yardımcısı. Arnault sanat açık artırma şirketi olan Phillips de Pury & Company sahibidir.

BERNARD ARNAULT VERGİ ARTIŞI NEDENİYLE BELÇİKA VATANDAŞLIĞINA BAŞVURDU

Arnault, François Hollande'ın Fransa başkanı seçilmesinden sonra vergi oranlarında artışın gündeme gelmesi üzerine 2012 Ağustosunda Belçika vatandaşlığına başvurdu. Bu haberi izleyen haftalarda Arnault'nun Belçika'daki daha avantajlı vergi mevzuatından yararlanmak için grup şirketlerine ait 4,1 milyar Euro aktifi bu ülkeye aktardığı duyuruldu.