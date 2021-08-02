"DİSTOPİK BİR FİLM OLSA BU KADAR OLMAZ!"



50 yaşındaki oyuncu, Twitter hesabından, yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:



Yalıkavak'ta Ebru Gündeş, programında "Yakarım Roma'yı da yakarım" diye bütün beldeyi inletiyor... Aynı dakikalarda Bodrum'un doğal kalmış tek koyu Mazı, yangından tahliye ediliyor. Distopik film olsa bu kadar olmaz!