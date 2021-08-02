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Berna Laçin ile Gülben Ergen arasındaki "Roma'yı yakarım!" polemiği - Magazin haberleri

Berna Laçin ile Gülben Ergen'in "Roma'yı yakarım!" polemiği

Berna Laçin, Türkiye'de devam eden orman yangınları esnasında Bodrum'da sahne alan Ebru Gündeş'in, "Yakarım Roma'yı da yakarım." sözlerinin geçtiği "Yaparım Bilirsin" şarkısını seslendirmesini eleştirdi. "Distopik film olsa bu kadar olmaz!" diyen Laçin'in bu sözlerine ise Gülben Ergen'den yanıt geldi. Ergen, "Berna, bu nasıl bir yorum! Repertuvardan şarkı cımbızlamak ve bu acıyla ülke yanarken, hepimiz perişanken, provoke etmek sana hiç yakışmadı!" ifadelerini kullanarak, sitem etti

02.08.2021 - 10:21 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Türkiye'yi saran orman yangınları sürüyor. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, yaşanan felaket için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunurken, oyuncu Berna Laçin, Twitter hesabından yayınladığı bir mesaj ile gündem oldu.

  • Laçin, Ebru Gündeş'in, "Yakarım, Romayı da yakarım." sözlerinin geçtiği "Yaparım Bilirsin" şarkısını seslendirmesini eleştirdi.

  • "DİSTOPİK BİR FİLM OLSA BU KADAR OLMAZ!"

    50 yaşındaki oyuncu, Twitter hesabından, yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

    Yalıkavak'ta Ebru Gündeş, programında "Yakarım Roma'yı da yakarım" diye bütün beldeyi inletiyor... Aynı dakikalarda Bodrum'un doğal kalmış tek koyu Mazı, yangından tahliye ediliyor. Distopik film olsa bu kadar olmaz!

  • "SANA HİÇ YAKIŞMADI!"

    Berna Laçin'in bu sözlerine karşılık ise şarkıcı Gülben Ergen'den geldi. Ergen, "O sahnede aylardır yaşam mücadelesi veren müzisyenler var. Sosyalleşmeyi, müziği, sanatı özlemiş insanlar var. Yasaklardan yeni çıkıldı. Repertuvardan şarkı cımbızlamak ve bu acıyla ülke yanarken, hepimiz perişanken, provoke etmek sana hiç yakışmadı!" diyerek, Laçin'e tepki gösterdi.

  • "HASSASİYETİME SAYGI BEKLEMİYORUM"

    48 yaşındaki şarkıcının paylaşımına yanıt veren Berna Laçin de, "Repertuvar seçimine şaşkınlığımla, müzisyenlerin para kazanması arasındaki bağlantıyı kuramasam da, geliri en az olan sahne sanatlarının bir mensubu olarak, pandemi mağduriyetini yeterince yakından biliyorum. Hassasiyetime saygı beklemeyeyim en iyisi, ben bakış açına saygı duymakla yetineyim." ifadelerini kullandı.

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