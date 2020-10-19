Berna Gözbaşı'nın locasına saldırı

Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Süper Lig'in 5. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor - Sivasspor karşılaşması sırasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın ailesinin bulunduğu locaya saldırı gerçekleşti.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "17.10.2020 Cumartesi günü sahamızda oynadığımız DG Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Berna Gözbaşı’nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Berna Gözbaşı’nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye’nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan Gözbaşı’nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri 'Kayserispor Taraftarı' olarak görmemiz mümkün değildir. Kulüp Başkanımız Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

DETAYLARA HABERTÜRK ULAŞTI

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın ailesine yapılan çirkin saldırının detaylarına HABERTÜRK ulaştı. Kayseri Kadir Has Stadı’nda Sivas’la oynadıkları mücadeleyi takip eden Berna Başkan’ın 16 yaşındaki kızı, 13 yaşındaki yeğeni ve kardeşi, Kayserispor taraftar grubundan 5-6 kişinin locada saldırısına uğradı. Olayda Berna Gözbaşı’nın kardeşinin burnu kırılırken, 16 yaşındaki kızının nefesi kesildi ve bayıldı. Berna Gözbaşı ise hak mahrumiyeti nedeniyle maça gidememişti.

ÜZERLERİNDE SİLAH BULUNDU

Locada bulunan Gözbaşı ailesine sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan şahıslar, güvenlik ekipleri tarafınca durduruldu. Ancak bu sırada Gözbaşı’nın kızı bayılmış, kardeşinin ise burnu çoktan kırılmıştı. Saldırı düzenleyen grubun silahlı olduğu da öğrenildi. Grubun stada silah sokmasının ardından Kayserispor yönetiminin güvenlik ekibini de değiştireceği bildirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastaneden doktor raporunun beklendiği öğrenildi. Davacı olan Gözbaşı ailesinin şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN KINAMA

Kulüpler Birliği Vakfı, Hes Kablo Kayserispor'un sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı'nın locasına yapılan saldırıyı kınadı.

Vakfın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Demir Grup Sivasspor müsabakası esnasında Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın kızının, çocuklarının ve yakınlarının, bulundukları locada saldırıya uğradıklarının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili gerekli işlemlerin emniyet güçleri tarafından yapıldığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak da konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Saldırıda yaralanan başta Sayın Berna Gözbaşı'nın kızı ve kardeşi olmak üzere tüm ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanılan bu olayı şiddetle kınıyoruz."