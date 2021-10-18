Türk model Berna Berkman, L'OFFICIEL dergisi için İtalya'nın Milano ve Como şehirlerinin farklı lokasyonlarda objektif karşısına geçti.

Senaryo gereği, Como Gölü'ne giren model, soğuk hava şartlarına rağmen cesaretiyle takdir topladı. Berkman, bir başka senaryo gereği ise Hollywood yıldızı ve moda ikonu Audrey Hepburn'ü canlandırdı.

Duomo Di Milano Meydanı'nda yapılan çekimlerde model, Hepburn'e benzerliğiyle de herkesi kendine hayran bıraktı.

İtalya'da çekilen bu fotoğraf, L'OFFICIEL Rusya dergisinin 13 Ekim tarihli digital basımında kapak fotoğrafı seçildi.