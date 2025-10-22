Bermuda Şeytan Üçgeni, yüzyıllardır birçok kişinin dikkatini üzerinde toplayan efsanelerle dolu bir bölgedir. Sayısız gemi ve uçağın hiçbir iz bırakmadan kaybolduğu bir bölge olmuştur. Bilim dünyasının ve popüler kültürün dikkatini çekmeye günümüzde dahi devam eder. Peki Bermuda Şeytan Üçgeni hangi ülkede?

Gizemli manyetik alanlar, ani hava değişimleri, deniz altı gaz kabarcıkları ve hatta doğaüstü güçlerle ilişkilendirilen olaylar, buranın nitelendirmeleri arasında sıkça yerini alır. Bermuda Şeytan Üçgeni’ni dünyanın en gizemli yerlerinden biri olduğu bilgisi vardır. Ancak bu bölge aynı zamanda tropikal güzelliği, berrak suları ve deniz canlılarının çeşitliliğiyle de anılır. İşte Bermuda Şeytan Üçgeni ile ilgili bilgiler…

REKLAM advertisement1

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ NEREDE?

Bermuda Şeytan Üçgeni nerede? Atlantik Okyanusu’nun batısında, Kuzey Amerika kıtasının doğu kıyısına yakın bir konumda yer alır. Bu gizemli bölge, üç nokta arasında hayali bir üçgenle tanımlanır. Bunlar aşağıda verilmiştir;

Florida’nın güneydoğusu (ABD)

Bermuda Adaları

Porto Riko (Karayipler) Bu üç nokta arasında kalan bölgeye “Bermuda Şeytan Üçgeni” adı verilmiştir. Üçgenin kapsadığı alan ise yaklaşık olarak 1,1 milyon kilometrekare büyüklüğünde ölçülmüştür. BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ HANGİ ŞEHİRDE? Bermuda Şeytan Üçgeni hangi şehirde yer alıyor? Buranın bulunduğu alan tek bir şehre ait değildir. Zaten tamamen açık okyanus bölgesinde yer alır. Ancak üçgenin bir köşesi Florida eyaletinin Miami şehri yakınlarından başlar. Bu nedenle de bölgeyle ilişkilendirilen en yakın büyük şehir Miami (ABD)’dir. Miami, üçgenin kuzeybatı ucunu temsil eder. Ayrıca eski dönemlerden bu yana ve tarih boyunca bu bölgeden birçok uçuş ve deniz seferi degerçekleşmiştir. Bermuda Şeytan Üçgeni, hâlâ sırları tam olarak çözülememiş bir doğa bölgesidir. Bilim insanları doğal açıklamalar sunsa da bu konuya herhangi net bir açıklık getirilememiştir. Halk arasında hâlâ gizemli ve mistik bir yer olarak anılmaya devam eder. Günümüzde ise sosyal medya üzerinden ilgili alan hakkında birçok video çekilmiştir.

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ HANGİ ÜLKEDE? Bermuda Şeytan Üçgeni hangi ülkede? Burası, birden fazla ülkenin deniz sınırlarını kapsar. Ancak bölgenin büyük bir kısmı uluslararası su olarak kabul edilmiştir. Üçgenin köşe noktalarına göre ilgili ülkeler aşağıda sıralanmıştır; Amerika Birleşik Devletleri (Florida ve Miami açıkları)

Birleşik Krallık’a bağlı Bermuda Adaları

Porto Riko (ABD toprağı olarak kabul edilir.) Sonuç olarak Bermuda Şeytan Üçgeni, ABD’nin doğusu ile Atlantik Okyanusu’ndaki ada bölgeleri arasında konumlanan bir yere sahiptir. BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ HAKKINDA BİLGİLER Buranın adını aldığı “Bermuda”, üçgenin kuzeydoğu köşesindeki adalardır.

1945 yılında ABD Donanması’na ait “Flight 19” filosunun gizemli şekilde ortadan kaybolması ile birlikte bu bölgenin ünü yükselmiştir.

Bölge tropikal iklimdedir.

Bermuda Şeytan Üçgeni’nde sık sık ani fırtınalar, hortumlar ve manyetik fırtınalar meydana gelir.

Manyetik Alan anomalileri de burası hakkında söylenenler arasındadır.

Pusulaların sapması ve navigasyon hataları, bölgenin “doğaüstü” olarak anılmasına neden olmuştur.

Bermuda Adaları, turkuaz denizi, pembe kumlu plajları ve mercan resifleriyle dünyanın en popüler turistik bölgeleri arasına girmiştir.

Bermuda Şeytan Üçgeni, günümüzde birçok belgesel ve filme konu olmuştur.

“Bermuda Üçgeni” tabiri, açıklanamayan olayların genel adı gibi kullanılmaya başlanmıştır.

ÖNERİLEN VİDEO