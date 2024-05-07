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        Haberler Dünya Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale

        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale

        Hamas'ın Mısır ve Katar'ın ateşkes önerisini kabul ettiği, İsrail'in ise Refah'a kara saldırısı başlattığı günde Berlin ve Amsterdam'da çok sayıda öğrenci Filistin'e destek için toplandı. Amsterdam Üniversitesi kampüsünde gösteri yapan öğrencilerin kampına polisin müdahale etti, 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.05.2024 - 16:02 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:02
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        • 1

          Hollanda'da Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Amsterdam Üniversitesi kampüsünde gösteri yapan öğrencilerin kampına polisin müdahale ettiği, yaklaşık 125 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        • 2

          Polisin açıklamasında, Amsterdam Üniversitesi yönetiminin, öğrencilerin kampüste bulunmalarını istemediği ve bunun üzerine Hollanda Savcılığından alınan izinle eyleme müdahale edildiği belirtildi.

        • 3

          Yaklaşık 125 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, polisin eylemcilere müdahalesinden önce Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın güvenlik güçlerinin müdahalesinin olmaması ve öğrencilerle üniversite yönetimi arasında müzakere yürütülmesi için kampüse geldiği ifade edildi.

        • 4

          POLİSİN SERT MÜDAHALESİ

          Gözaltına alınan eylemcilerden Sam Wayland, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece yarısı polisin bölgeye buldozerlerle geldiğini söyledi.

        • 5

          Wayland, "Eylem ilk olarak barışçıl olarak başladı. Herhangi bir sıkıntı yoktu ve 03.00'e kadar böyle devam etti. Daha sonra polis şiddeti başladı. Bazı eylemciler barikatların üzerinde olmasına rağmen polis barikatlara buldozerlerle müdahale etti. Bazı eylemciler polise havai fişek atınca polis de bunu şiddete başvurmak için kullandı." dedi.

        • 6

          Polisin, herhangi bir direniş göstermeyen barışçıl eylemcilere de sert müdahalede bulunduğunu ifade eden Wayland, kendisinin de cop kullanan bir polisin şiddetine maruz kaldığını anlattı.

        • 7

          Polis, sabah saatlerinde kampüste bulunmaya devam ederken Filistin destekçilerinin çadırları ve eşyaları toplatıldı, alan öğrenci giriş çıkışlarına kapatıldı.

        • 8

          ALMAN POLİSİNDEN SERT MÜDAHALE

          Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Hür Üniversitesi'nde (FU Berlin) öğrenciler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Öğrenciler, Alman polisinin sert müdahalesiyle gözaltına alındı.

        • 9

          Öğrenciler, üniversitenin iç bahçesi "Theaterhof"ta çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturdu.

           

        • 10

          Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı gösteride, "Biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz", "Filistin'e özgürlük", "Tüm gözler Refah'ta", "İsrail, terör devletidir", "Almanya utan" şeklinde sloganlar atıldı.

           

        • 11

           

          Öğrenciler, Gazze'de soykırımın durdurulmasını, Almanya'nın İsrail'e silah yardımı yapmamasını, Almanya'da Filistin destekçilerine baskı yapılmamasını talep etti.

        • 12

          Öğrencilerin kurduğu Filistin'e destek kamp alanının çevresinde çok sayıda polis bulundu. Çok sayıda öğrenci, Alman polisinin sert müdahalesiyle gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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