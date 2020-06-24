Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 26-27 Eylül tarihlerinde koşulması planlanan maratonun salgın nedeniyle daha önce ertelendiği hatırlatıldı.

Büyük çaplı etkinliklerin ekim sonuna kadar yasak olduğu Almanya'da, maratonu daha sonra düzenlemenin mümkün olmadığı gerekçesiyle organizasyonun bu yıl yapılmayacağı belirtildi.