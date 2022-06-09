Berlin'de araç kalabalığın arasına dalmıştı: "Çılgına dönmüş"

Reuters

Dün öğlen saatlerine Almanya'nın başkenti Berlin'de 29 yaşındaki bir adam, aracını kalabalığın üzerine sürdü. Olayda bir öğretmen hayatını kaybetti, 14 öğrencisi yaralandı.

Olayın ardından saldırgan gözaltına alınırken, yetkililer, "Son kanıtlar zanlının zihinsel bir durumu olduğunu gösteriyor, çılgına dönmüş." açıklamasında bulundu.

İtfaiye yetkilileri ilk açıklamasında bir düzine kişinin yaralandığını, altısının hayati tehlikesinin olduğunu söyledi. Daha sonra polis tarafından yapılan açıklamada 14 kişinin yaralandığı, aralarında öğrencilerin de olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden öğretmen, yolda öğrencilerine eşlik ediyordu.

Olay yerine 100'den fazla acil durum çalışanı ve çok sayıda ağır silahlı polis sevk edilerek çevreye güvenlik şeridi çekildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

NOEL PAZARINA SALDIRI

Berlin’de 19 Aralık 2016'da bir kamyon Kurfürstandamm Bulvarı’nda kurulu Noel pazarına dalması sonucunda en az 11 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Reuters, gerçekleşen saldırının bu bölgeye yakın olmasının polisin şüphelerini artırdığını ifade etti.