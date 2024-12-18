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        Haberler Spor Futbol Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'a doping cezası! - Futbol Haberleri

        Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'a doping cezası!

        Şu anda bir kulüpte forma giymeyen ve bonservisleri elinde olan Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'ın doping testi pozitif çıktı. İki futbolcuya da 4 yıl men cezası verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 21:19 Güncelleme: 18.12.2024 - 21:19
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        İki Türk futbolcuya doping cezası!
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        Beşiktaş altyapısında yetişen Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar için flaş gelişme yaşandı. Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'ın kanında doping tespit edildi.

        CEZALARI BELLİ OLDU

        Yapılan rutin testlerde doping testi pozitif çıkan iki oyuncunun cezası da belli oldu. İki futbolcu Vardar ve Delibaş, 4 yıl süreyle futboldan men edildi. Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen iki oyuncunun da bonservisi elinde bulunuyor.

        BERKAY VE EMİRHAN'DAN AÇIKLAMA

        Doping testleri pozitif çıkan Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş ortak bir açıklama yaptı.

        "Bugün, kariyerimiz ve kişisel hayatımız adına oldukça hassas bir durumu sizlerle paylaşma zorunluluğu hissediyoruz. Sezon başında yapılan rutin DOPING TESTİ sonuçlarının POZİTİF Çıkması (A ve B örneklerinin pozitif çıkması) hem bizi hem de sevenlerimizi derinden üzdü. Bu durumun spor kariyerimize ve itibarımıza gölge düşürecek bir mesele olduğunun bilincindeyiz. Ancak, tüm kalbimizle belirtmek isteriz ki, bu sonuç bizim bilgimiz ve kontrolümüz dışında gelişmiş bir olayın sonucudur.

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        Konuyu detaylı şekilde araştırdığımızda, şahsımıza özel olarak çalışan bireysel antrenörümüzün (T.K. İSİMLİ ŞAHIS) bizim haberimiz olmadan uyguladığı bir tedavi yöntemi sırasında yasaklı bir maddenin kullanıldığını öğrendik. Bu madde, bize yapılan bir enjeksiyon yoluyla vücudumuza girmiştir. Bahsi geçen madde ve kullanım amacı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığı gibi, bu durum, güven duyduğumuz ve birçok profesyonel oyuncuyla çalıştığını düşündüğümüz bir kişi tarafından gerçekleştirilmiş olması nedeniyle bizim için büyük bir hayal kırıklığıdır.

        "HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

        Bu olayla ilgili olarak, gerekli hukuki süreçleri başlattığımızı ve gelinen aşamada T.K. isimli şahıs hakkında da gerekli suç duyurularını ve maddi/manevi tazminat davalarını açacağımızı belirtmek isteriz. Adaletin yerini bulması ve tüm gerçeklerin ortaya çıkması için gereken her türlü iş birliğini sağlıyoruz ve bu süreci şeffaf bir şekilde yürütüyoruz.

        Hayatımız boyunca her zaman emeğin, disiplinin ve adil mücadelenin önemine inanmış insanlar olduk. Sahadaki tüm başarılarımız, alın terimizle kazanılmıştır; haksızlığa ya da adaletsizliğe müsamaha göstermeyiz. Yaşanan bu talihsiz olay, bizim için büyük bir ders niteliğindedir ve gelecekte çok daha dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

        "ADIMIZ AKLANACAK, İNANCIMIZ TAM"

        Bizi tanıyanlar, karakterimize ve spor anlayışımıza olan inançlarını hiçbir zaman kaybetmedi. Bu zor süreçte yanımızda olan ve bize güvenen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Adımızın tamamen aklanacağına olan inancımız tamdır ve bu süreç sona erdiğinde tekrar yalnızca başarılarımızla anılacağımızı biliyoruz."

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