Berkay, Açıkhava sahnesini özel tasarladı. Görsel şovlar 3 aya yayılan bir sürede Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda'da tasarlandı. Görsellerin hazırlanmasında üç boyutlu illüzyonlar oluşturacak teknikler kullanıldı. Renk efektleri ve ışık oyunlarıyla görsel bir şölene dönüşen konseri için Berkay, 200 bin TL harcadı.