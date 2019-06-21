"ÖZÜR DİLESİN VE KONU KAPANSIN"



Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; davanın görüldüğü akşam Berkay, Arnavutköy'deki bir balıkçıda arkadaşları ile birlikte akşam yemeği yedi. Çıkışta gazetecilerle dava ile ilgili olarak konuşan Berkay, "Bizim kendisinden maddi olarak hiçbir beklentimiz yok. Biz kendisine tazminat davası açmadık. Özür dilemesi şartı ile yapması gereken çok basit. Özür dilesin ve konu kapansın. Özür diledikten sonra biz belki erkek erkeğe oturur halletmemiz gereken bir şey varsa hallederiz. Benden özür dilemesin buna gerek yok, biz onunla oturur konuşuruz ama bizim istediğimiz biçimde özür dilemesi gerekiyor" dedi.