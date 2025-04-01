Berkay'ın Volkan Konak acısı: Kimse bana el uzatmadığında omzunu duvar yaptı

Berkay Şahin, sahnede geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede 58 yaşında hayata veda eden Volkan Konak için duygusal bir mesaj yayımladı.

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"BU DÜNYADAN BİR VOLKAN KONAK GEÇTİ"

Volkan Konak ile bir anısını anlatan Şahin; "Siz bilmezdiniz ama artık bilin" diyerek şu ifadeleri kullandı: Ben kendi ailem dâhil olmak üzere hayatımda hiç gidenleri buraya koymaktan, acımı paylaşmaktan yana değilim. Ama benim aslan ağabeyim can ağabeyim Volkan Konak göçtü, gidiyor...Bakın içim yanıyor. Siz bilmezdiniz ama artık bilin. Bana kimse el uzatmazken, herkes dirsek gösterirken ağabeyim bana omzunu duvar yaptı. Maddi - manevi bir gram kendimi eksik hissetmemem adına dimdik durdu yanımda. Benim aslan ağabeyim ben senden çok razı oldum, inşallah sen de kardeşinden razısındır. Seni çok ama çok seviyorum. Kavuşacağımız zamana kadar yolun açık olsun, mekânın cennet olsun. Rabbim seni en rahatında uyutsun aslan ağabeyim benim. Seni çok ama çok seviyorum. Bu dünyadan bir Volkan Konak geçti.

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