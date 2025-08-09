Habertürk
        Berkay Ateş, Beşiktaş'ın yeni transferi Ndidi için çekilen videoda yer aldı - Magazin haberleri

        Berkay Ateş, Beşiktaş'ın yeni transferi Ndidi için çekilen videoda yer aldı

        Ünlü oyuncu Berkay Ateş, Wilfred Ndidi tanıtım videosunda Beşiktaş'ın efsane isimleriyle rol aldı ve sosyal medyada duygularını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 19:31 Güncelleme: 09.08.2025 - 19:31
        Ndidi için çekilen videoda yer aldı
        Beşiktaş, geçtiğimiz gün Leicester City’nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi’yi kadrosuna dahil etti.

        28 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu için hazırlanan tanıtım videosunda, Beşiktaş’ın geçmişten günümüze önemli isimleri olan Recep Çetin, Mehmet Özdilek, Atiba Hutchinson, Pascal Nouma ve Malzeme Sorumlusu Süreyya Soner gibi kişiler yer aldı.

        Videoda ayrıca Beşiktaş taraftarı olan oyuncu Berkay Ateş de yer aldı.

        Berkay Ateş, sosyal medya hesabından paylaştığı kamera arkası görüntülerinde; "Beşiktaş'ın efsaneleriyle bir arada olmak benim için özel bir anıydı. Bu sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. İyi ki Beşiktaş var" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Berkay Ateş
        #Wilfred Ndidi
        #beşiktaş

