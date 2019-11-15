Yaklaşık 1 yıl birlikte olduğu sevgilisi Burcu Esmersoy ile New York'ta sürpriz bir şekilde dünya evine giren çift geçtiğimiz aylarda evliliklerine son vermişti. Sosyal medya hesapları üzerinden seyahat ettiği ve gezdiği yerleri takipçileriyle paylaşan Berk Suyabatmaz'ın çok sayıda takipçiside bulunmakta. Peki Berk Suyabatmaz kimdir? nereli? ve kaç yaşında?

BERK SUYABATMAZ HAYATI

1978 yılının Mart ayında dünyaya gelen işadamı Berk Suyabatmaz Antalya'da doğdu.

Ayrıca sıkça sosyal medya hesapları üzerinden seyahat ettiği ve gezdiği yerleri takipçileriyle paylaşan Berk Suyabatmaz'ın çok sayıda takipçiside bulunmakta.

Geçmiş dönemlerde ismi Ayşe Özyılmazel, Neslişah Alkoçlar, Merve Hasman, Tuğçe Postoğlu, Deniz Marşan ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerle anılmıştır. Denizcilik sektörü üzerine iş hayatını sürdüren Suyabatmaz ayrıca kayak sporları ile de ilgilenmektedir.