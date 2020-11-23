Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile birliktedir. Uzun zamandır Savaşçı dizisinde başrolü üstlenen Berk Oktay, Yasak Elma dizisine transfer oldu.

BERK OKTAY KİMDİR?

Berk Oktay, 28 Ekim 1982'de doğdu. 2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.

Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine ATV'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti.

Star TV'de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırdı.