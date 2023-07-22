Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, Göcek'te
Geçtiğimiz günlerde Mısır'dan dönen Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin bir sonraki durağı Göcek oldu. Kendilerine tahsis edilmiş özel localarında günün tamamını geçiren ikili, birlikte keyifli anlar yaşadı
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un tatili devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yurt dışı tatillerini bitiren çift, bu kez soluğu Göcek'te aldı.
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Kendilerine tahsis edilmiş özel localarında günün tamamını geçiren ikili, akşam saatlerinde sıcaktan bunalınca kendilerini serin sulara bıraktı.
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Berk Oktay ile suyun içerisinde bir hayli eğlenen Yıldız Çağrı Atiksoy, denizden çıkmak isteyen eşinin elini tutup, engellemek istedi.
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Berk Oktay'ın arkasından denizden çıkmaya hazırlanan oyuncu, bu sırada kendisini tanıyan hayranlarıyla kısa süre sohbet etti.
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Ardından eşinin yanına giden Yıldız Çağrı Atiksoy'un bir hayli keyifli olduğu görüldü.
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Localarında baş başa sohbet edip eğlenen ikili, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.
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