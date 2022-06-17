Berk Can Arslan’dan ‘Teslimiyet’

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Son çalışmasıyla Türk müzik kültürünü, dünya müziğiyle harmanlayıp doğa ve insana atıfta bulunan Berk Can Arslan’ın “Teslimiyet” çalışması ile listelerde yerini aldı.

Arslan, “Teslimiyet” ismini verdiği ve içinde 3 farklı versiyonun yer aldığı mini albüm çalışması için ilk klip çekimini gerçekleştirdi. Berk Can Arslan, "Türk müzik kültürünü dünyayla buluşturma gayretindeyim." dedi.

Bestelerinde müzikaliteyi en üst seviyede tuttuğunun altını çizen Arslan, “Teslimiyet' projemizde hedeflemiş olduğumuz Türk müzik kültürünün motiflerini, dünya müziğinin motifleriyle birleştirmek oldu. Bunu da birbirinden farklı 3 versiyonun birleştiği 'Teslimiyet' mini albüm çalışmasıyla sağladığımın inancındayım.” ifadelerini kullandı.

"Teslimiyet" adlı şarkı şarkısını akustik, Organik Deep House ve Orient Mix tarzlarında bestelediğini açıklayan Berk Can Arslan, "Bestelerimde muzikaliteyi en üst seviyede tutarak benim gibi genç müzikseverlere de ulaşmış oluyorum." şeklinde konuştu.

Klip çekiminde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berk Can Arslan, “Yakın zamanda dijital müzik platformlarında en fazla dinlenenler arasına giren 'Teslimiyet' projesi ile doğa ile insanın arasındaki bağa atıfta bulunduk. Klipte, insanın doğadan ve tabiattan hiçbir zaman kopamayacağı ve doğaya olan bağlılığı ön planda olduğu mistik hava ve ambiyansla çekimleri gerçekleştirdik." dedi.