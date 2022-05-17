Fenerbahçe'nin sezon başında 5 milyon euro karşılığında Salzburg'tan transfer ettiği Mergim Berisha beklentileri karşılayamadı. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal 24 yaşındaki forvet hakkında olumsuz rapor verdi.

Bu durum Alman golcünün menajerine iletildi. Berisha'nın menajeri Almanya'da kulüp arıyor. Berisha'nın Bundesliga ekiplerinden Bochum ve Mainz'e önerildiği belirtildi. Mergim Berisha da ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi olan Mergim Berisha bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 8 gol atarken, 3 de asist yaptı.