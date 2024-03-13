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        Haberler Yaşam Bergüzar Korel kimdir, kaç yaşında? Bergüzar Korel’in hayatı ve biyografisi

        Bergüzar Korel kimdir, kaç yaşında? Bergüzar Korel’in hayatı ve biyografisi

        Vatanım Sensin dizisiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in hayatı hayranları tarafından yoğun olarak merak edilir. Büyük bir hayran kitlesine sahip oyuncu, oyunculuğunun yanı sıra Cihangir'deki Not Just Coffee adlı mekânıyla da dikkat çeker. Peki Bergüzar Korel'in çocukları ve eşi kim? Bergüzar Korel kaç yaşında, nereli, kiminle evli? İşte sevilen oyuncu hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 10:31 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:31
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        Bergüzar Korel kimdir?
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        Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile evliliğiyle bilinen Bergüzar Korel, 3 çocuk sahibi bir annedir. Çiftin ilk çocuğu Ali, ikinci çocuğu Han, üçüncü çocuğu ise Leyla’dır. “Bin Bir Gece” dizisinde Halit Ergenç ile başrol paylaşan Korel, Ergenç ile 2009 yılında dünya evine girmiş ve Bergüzar Korel Ergenç olmuştur. Çift, ayrıca 2017 yılında yayınlanan “Vatanım Sensin” dizisinde de başrol olarak birlikte yer almıştır.

        BERGÜZAR KOREL KİMDİR?

        İnternet kullanıcılarının en çok sorduğu soruların başında “Bergüzar Korel kimdir?” gelir. Bergüzar Korel, Yeşilçam’ın sükse yapmış oyuncularından Hülya Darcan ve Tanju Korel’in kızları olması nedeniyle de sıkça merak edilir. Ünlü oyuncu, 27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul şehrinde dünyaya gözlerini açmıştır. Korel’in çocukluğu Ulus’ta geçmiştir ve ilk öğrenimine yine burada Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu’nda başlamıştır. Sanatçının orta öğrenimi Yıldız Koleji’nde, yüksek öğrenimi ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde olmuştur.

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        BERGÜZAR KOREL KAÇ YAŞINDA?

        Bergüzar Korel kaç yaşında?” sorusunun yanıtı, hayranları tarafından yoğun olarak merak edilir. 27 Ağustos 1982 yılında doğan Korel, 42 yaşındadır. Oyuncunun kariyer hayatına başlamasının yaklaşık 30 sene geçmiştir. Bergüzar Korel’in televizyonda görüldüğü ilk tarih 1998’de oynadığı Kırık Hayatlar dizisidir.

        BERGÜZAR KOREL NERELİ?

        Merak edilen sorulardan bir diğeri “Bergüzar Korel nereli?” sorusudur. Ünlü oyuncu İstanbul doğumludur ve eğitim hayatına ilk olarak Ulus’ta başlamıştır. Ancak oyuncunun kökeni Arnavut, Girit ve Rumeli kökenlidir. Aslen Balkan göçmeni olan oyuncu, kişisel hayatında birçok sosyal sorumluluk projesine destek vermekte ve reklam filmlerinde rol oynamaktadır.

        BERGÜZAR KOREL HAYATI OYUNCULUK İLE NASIL KESİŞTİ?

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        Bergüzar Korel hayatı oyunculuk kariyeri ile ilk olarak 1998 yılında kesişmiştir. Ancak Korel, bundan önce de okul hayatı süresince birçok rolü üstlenmiş ve bu konudaki isteğinin farkına varmıştır. Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak rol alan Korel, bir süre Tom Hanks ve Nicole Kidman gibi ünlülerin koçluğunu yapan Susan Baston ile çalışmıştır. Ardından oyuncunun ilk dizi deneyimi 1998 yılında televizyonda yayınlanan Kırık Hayatlar ile gerçekleşmiştir.

        2005 yılında Kurtlar Vadisi Irak’da Leyla karakterini canlandırmış ve burada yoğun bir izleyici kitlesi kazanmıştır. Burada bilinen bir bilgiye göre; Bergüzar Korel’e Kurtlar Vadisi Irak için teklif geldiğinde Korel’in babası Tanju Korel çok hastadır. Korel, bu zor dönemde rolü reddeder, ancak daha sonra annesinin “Baban bu görüşmeye gitmeni isterdi.” sözüyle role ikna olur ve ikinci projesinde rol almaya başlar. Oyuncu, Leyla karakterini canlandırırken Arapça konuşur ve çok kısa süre içinde rolüne adapte olarak oynamıştır. Kurtlar Vadisi Irak filmi gişe rekorları kırar.

        Oyuncunun asıl büyük çıkışı ise 2006 yılında yayınlanan ve Kanal D’nin “En Fazla Reyting Alan Dizisi” olarak seçilen Bin Bir Gece dizisiyle olmuştur. Burada Şehrazat Evliyaoğlu olarak rol alan oyuncu, buradaki dikkat çekici performansı sonucunda 2006 Altın Kelebek En Başarılı Kadın Oyuncu Ödü’lüne layık görülmüştür.

        BERGÜZAR KOREL’İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

        • 1998- Kırık Hayatlar
        • 1999- Şen Olasın Ürgüp
        • 2001- Cemalim
        • 2005- Zeytin Dalı
        • 2006- Kurtlar Vadisi Irak
        • 2006- 2009- Bin Bir Gece
        • 2009- Aşk Geliyorum Demez
        • 2010- Bitmeyen Şarkı
        • 2011- Muhteşem Yüzyıl
        • 2012- 2014- Karadayı- Hâkim Feride
        • 2016- 2017- Vatanım Sensin

        BERGÜZAR KOREL’İN ALDIĞI ÖDÜLLER

        • 2006- Altın Kelebek- En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü
        • 2007- RTGD- TV Yıldızı Ödülü
        • 2008- Burç Okulları- En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü
        • 2010- Aslan Max- En Sevilen Çocuk Programı Ödülü
        • 2012- RTGD- Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü
        • 2012- Ayaklı Gazete- En İyi Drama Kadın Oyuncusu Ödülü
        • 2012- YBTB- Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü
        • 2013- Altın Kelebek- En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Karadayı
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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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