Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Bergüzar Korel: İstanbul'a bembeyaz dönüyorum - Magazin haberleri

        Bergüzar Korel: İstanbul'a bembeyaz dönüyorum

        Yoğunluktan dert yanan Bergüzar Korel, "Tüm tatilimiz böyle geçti. Telefon, toplantı, iş, sıcak, sinekler... Ve evet; ben bembeyaz İstanbul'a dönüyorum" dedi

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 08:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bergüzar Korel ile kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç, 2009'da dünyaevine girmişti. 14 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan çift, kısa bir süre önce tatile çıktı.

        • 2

          "İSTANBUL'A BEMBEYAZ DÖNÜYORUM"

          Bergüzar Korel, eşiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, Ergenç'in telefonla konuştuğu kareyi yayınladı. Korel, "Tüm tatilimiz böyle geçti. Telefon, toplantı, iş, sıcak, sinekler... Ve evet; ben bembeyaz İstanbul'a dönüyorum" ifadelerini kullandı.

        • 3

          EVLİLİK TEKLİFİ ALDIĞI GÜNÜ ANLATMIŞTI

          Öte yandan geçtiğimiz haftalarda eşi Halit Ergenç ile 14 yıl önce çekildikleri bir fotoğrafı yayımlayan Bergüzar Korel, evlilik teklifi aldığı günü anlatmıştı.

          Bergüzar Korel, "22.05.2009... Sanem Öztanık'ın düğünündeyiz. 15 gün önce yani bugün evlilik teklifi etmiş ve denizin ortasında bir adada ilk Necati Kutlu'yu aramışım..." ifadelerini kullanmıştı.

          Fotoğraflar: Instagram

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kemer yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer yanıyor! Müdahale sürüyor
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?
        İki isme flaş teklif!
        İki isme flaş teklif!
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!