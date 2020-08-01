Hamilelik döneminde yaşadığı sorunları anlatan oyuncu, anne adaylarına şu şekilde seslenmişti:

Böyle konuları konuşmayı sevmem, açıkça sorulmasındaki cürete de şaşırırım. Ama hem büyük bir şov hem de kadınlar üstünde öyle bir baskı var ki yazmak istedim. Evet iki çocuğumu da normal doğumla dünyaya getirdim.

Sezeryan da olabilirdim, bu benim tercihim ya da tıbbi bir zorunluluktan ötürü olabilirdi ve bu anneliğimden hiçbir şey eksiltmezdi. Evet, ikinciyi de normal yapmak en büyük isteğimdi ama asla ve asla bunun fanatizmini, ne kendime ne de doktoruma yaşatmadım.