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Bergüzar Korel: Günler çok güzel geçiyor! Halit Ergenç... - Magazin haberleri

Bergüzar Korel: Günler çok güzel geçiyor

2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturan ve üçüncü çocukları Leyla'yı geçtiğimiz yıl kucağına alan Bergüzar Korel, gazetecilerle sohbet etti. Ünlü oyuncu, "Leyla'nın ilk kelimesi 'Baba' oldu, Halit çok mutlu. Üç çocukla günler çok güzel geçiyor" açıklamasında bulundu

Giriş: 31.12.2022 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bergüzar Korel, Beşiktaş'taydı. Mekana girmeden önce basın mensuplarıyla sohbet eden Korel, yakın arkadaşının sahne alacağını ifade etti.

    Oyuncu, "Ayhan sahne alacak, onu dinlemeye geldim. O bizim için çok değerli, hepimizin değerlisi... Hayalini gerçekleştirdiği için biz de bu mutlu gününde yanındayız. Yolu açık olsun" dedi.

  • "LEYLA'NIN İLK KELİMESİ 'BABA' OLDU"

    Geçtiğimiz günlerde kızı Leyla'nın doğum gününü kutlayan Bergüzar Korel, "Çok şükür, bir yaşında oldu. Büyüyor ve büyüdükçe her gün ayrı bir macera... Kız çocuğu çok farklıymış. Refleksleri, her şeyi farklı. İlk kelimesi 'Baba' demesi oldu, Halit çok mutlu. Leyla uzun bir süre süt emdiği için devamlı ikimiz vakit geçiriyorduk. Halit, hep sitem ediyordu. 'Leyla ile hiç başbaşa vakit geçiremiyorum, benim kızımla ilişkim yürümüyor' diyordu. Artık babasının kucağından inmek istemiyor. Birlikte oyunlar oynuyorlar. Ağabeyleri de onunla vakit geçiriyor. Hatta bugün Ali'm geldi, 'Anne ben senin boyunu geçtim' dedi. Aynada bir baktık; aynı boydayız. Üç çocukla günler çok güzel geçiyor" şeklinde konuşarak, mutluluğunu ifade etti.

  • "ORADA DAHA SAKİN BİR HAYATIMIZ VAR"

    İstanbul-Londra arasında mekik dokuyan ikiliden Korel, "Yılbaşında nerede olacaksınız?" sorusuna, "İstanbul'dayım. Burada olacağız. Arkadaşlarımız ve ailelerimizle vakit geçireceğiz. O yüzden geldik zaten. Londra çok yavaş, çok çocuk odaklı. Orada zaman yavaş akıyor, daha sakin bir hayatımız var. Dostlarımız yanımızda yok. Sosyal çevrenizi, dostlarınızı özlüyorsunuz. Benim için öyle en azından... Çocuklar okula gidiyor, sürekli onlarlayım zaten. Eğer olursa reklam çekimlerimi yapıyorum. Galiba yakında dijital ortama bir proje yapabilirim" yanıtını verdi.

    Bergüzar Korel, röportajı tamamlamasının ardından dostları ile birlikte mekana giriş yaptı. Ünlü oyuncu, arkadaşları ile gece boyuca eğlendi.

  • "LONDRA'YA YERLEŞTİLER" SÖYLENTİLERİNE YANIT

    Geçtiğimiz aylarda ünlü çiftin Türkiye'yi terk ederek, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleştiği ve çocukları Ali'nin de eğitimine burada devam edeceğine ilişkin haberler basına yansımıştı. İkilinin projeleri oldukça Türkiye'de bulunacağı iddia edilmişti.

  • "İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

    Çiftin menajeri Ayşe Barım ise söylenenlerin doğru olmadığını ifade ederek, "İngiltere'ye yerleşme durumu yok. 5 yıldır sık sık gidip, geliyorlar. Bu dönem oğulları Ali'nin okulunun tatile girmesini bekliyorlar" demişti.

  • ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

    2009'da nikah masasına oturan oyuncu Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in mutlu birliktelikleri sürüyor. Meslektaşlarının aksine çocuklarının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in, Ali, Han ve Leyla adında üç çocukları bulunuyor.

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