Saatlerce her şey hazır olmasına rağmen dünyaya gelememesinin sebebi bir de kısa kordonun yanı sıra oksiput posterior gelişmiş meğer.

Yani göğe bakarak geldi güzel kızımız.

Bunları neden mi anlatıyorum?

Her doğum diğerinden farklı her bebek bambaşka.

Bu süreçte hiçbir sabit fikir olmasın kafanızda.

Hekiminizi seçerken de deneyimli, tecrübeli, şefkatli, mahremiyete önem veren ve tabii ki en başta bebek ve sizin sağlığınızı her şeyden üstün tutan biri olduğuna emin olun.

Ben çok şanslıydım mükemmel iki insan ve hekim ile beraberdim bu süreçte.

Canım hocalarım insanlıkları, mahremiyete verdikleri önem, tecrübeleri ile iki evladımda da yoldaş oldular bana..

Sağ olun var olun.