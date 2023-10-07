Bergüzar Korel eleştirilere yanıt verdi

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Bergüzar Korel ile kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç, 2009'da dünya evine girmişti. Evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan çiftten Korel, yedi yıl sonra setlere dönmüştü.

"O MORLUKLAR HEP ROL DEĞİL Mİ?" Bergüzar Korel, geçtiğimiz haftalarda, “Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var ya... Mesela o morluklar, tokatlar falan hep rol değil mi? Gece çekimlerini gerçekten gece yapmıyorsunuz değil mi? Oynarken yanınızda lafları söyleyen biri var değil mi? O kadar sözü aklınızda tutmuyorsunuz..." ifadeleriyle mesleğinin zorluklarını dile getirmişti.

ELEŞTİRİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI Daha sonra da yoğun iş temposundan yakınan Korel, paylaşımları nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Oyuncu, kısa bir süre sonra konuyla alakalı açıklamada bulundu. REKLAM Bergüzar Korel, "İşimi çok seviyorum. İşimde yorulmayı, emek vermeyi, zamanın yetmemesini, çocuklarımla sete gelmeyi, bu aile ortamını, repoda koşuşturmayı, mesleğime dair her şeyi çok seviyorum. Burada sizlerle şeffaf olmayı, şakalaşmayı da öyle..." ifadelerini kullandı.

"EKMEĞİMİ SONUNA KADAR HAK EDİYORUM" Bergüzar Korel, son olarak sözlerini, "Ekmeğimi de sonuna kadar hak ediyorum, işine minnet duyan ve emek veren herkes gibi... Ben bu kadarım, ne fazlası ne daha azı... Şu an bu satırları yazarken yemek arası ve karavanda bebeklerimle 'Paw Patrol' izliyorum. Teşekkürler. Hepinizi seviyorum" şeklinde noktaladı.