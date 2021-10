"ZORUNLULUKLARA KAFA TUTTUM"

Hepimiz güzel, sağlıklı, iyi görünmek istiyoruz. Ama bunun yanında burada her şey gerçek de olabilir. Bilinçaltımıza kazınan o temiz, beyaz, steril, her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence.

Ben oyuncuyum ve mesleğim gereği popülerim. İşimin getirdiği birtakım zorunluluklara hep kafa tuttum. En çok da her daim imrenilen ve güzel görünme zorunluluğuna... Bu fotoğraflar, şanslıysam ve güneş doğduktan sonra uyanmışsam yataktan doğrulur doğrulmaz çektiğim kareler.