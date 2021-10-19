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Bergüzar Korel'den makyajsız poz: Hiçbirimiz farklı değiliz! - Magazin haberleri

Bergüzar Korel'den makyajsız pozlar: Hiçbirimiz farklı değiliz!

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, Instagram hesabından doğal fotoğraflarını paylaştı. Oyuncu, zaman zaman kendisini Instagram'ın büyülü dünyasına kaptırdığını itiraf ederek kadınlara seslendi

19.10.2021 - 12:11 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı. Ali ve Han adında iki oğlu olan çift, kız bebek bekliyor. Annelik deneyimlerini ve hamilelik sürecini sık sık takipçileriyle paylaşan Korel, bu kez makyajsız pozlarını yayınladı.

  • "INSTAGRAM DÜNYASINA BEN DE DALIYORUM"

    Zaman zaman kendisini sosyal medyanın büyülü dünyasına kaptırdığını ifade eden 39 yaşındaki oyuncu, hemcinslerine şu sözlerle seslendi:

    Instagram'ın büyülü dünyasına hoş geldiniz canım kadınlar. Hepimiz buranın gerçek dünyadan ne kadar uzak olduğundan dert yanıyoruz ama buradan da uzak kalamıyoruz. Ben de iç açıcı fotoğraflar, güzel kadınlar, dekorasyon ya da anne çocuk sayfaları gördüğümde dalıyorum o dünyaya.

  • "ZORUNLULUKLARA KAFA TUTTUM"

    Hepimiz güzel, sağlıklı, iyi görünmek istiyoruz. Ama bunun yanında burada her şey gerçek de olabilir. Bilinçaltımıza kazınan o temiz, beyaz, steril, her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence.

    Ben oyuncuyum ve mesleğim gereği popülerim. İşimin getirdiği birtakım zorunluluklara hep kafa tuttum. En çok da her daim imrenilen ve güzel görünme zorunluluğuna... Bu fotoğraflar, şanslıysam ve güneş doğduktan sonra uyanmışsam yataktan doğrulur doğrulmaz çektiğim kareler.

  • "BAZEN GÜN BOYU BU HALDE DOLAŞTIM"

    Şiş yüzüm, lekelerim, dağınık saçlarım. Bazen gün boyu bu halde dolaştım evde. Bazen koltuktan kalkamadım. Bazen özendim makyaj yaptım. Bazen çok beğendim kendimi bazen aynaya bakamadım.

    Demem o ki; Şu an bu satırları okuyan ve bunlara takılan arkadaşım, bil ki hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz! Ufak bir hatırlatma yapmak istedim.

  • Podyumda, ekranda ya da sahnede gördüğünüz ünlülerin bir de doğal hallerine bakın...

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