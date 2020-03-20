Halit Ergenç ile olan evliliğinde ikinci kez anneliği tadan ve Han adını verdikleri oğlunu kucağına alan Bergüzar Korel, şimdilerde pek çok ünlü gibi koronavirüs tehlikesi nedeniyle vaktini evinde geçiriyor.

Korel, 'evinizde kalın' çağrısında bulunurken, aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden sağlık çalışanlarına duyduğu minnet borcunu da gösterdi.

İşte Korel’in o paylaşımı: