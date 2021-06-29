"Yalvarıyorum susmayın!"

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Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey baba tutuklanmıştı. 2 kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay, Türkiye'nin gündemine oturdu. Bababanne, eski gelini ve kocası ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞLARDI

Soruşturma sonrası anne ile üvey baba tutuklandı. Yapılan yargılama sonrasında anne ile üvey baba Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Davaya ilişkin açıklamada bulunun Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların tahliyesine itiraz ettiklerini açıkladı.

BERGÜZAR KOREL'DEN ÇAĞRI: SUSMAYALIM!

Ünlü isimler, Türkiye'nin gündemine oturan olaya büyük tepki gösterirken, şimdilerde üçüncü kez anne olmak için gün sayan Bergüzar Korel de Elmalı davasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Çağrıda bulunan ünlü oyuncu, "Susmayın, hiçbirimiz susmayalım. Sesimiz birlikte çok daha fazla çıkıyor" dedi.

"İstismara uğrayan bütün çocuklarımız için bağırmak zorundayız" ifadelerini kullanan Korel, yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi:

Merhabalar. Ben story'lerimde hiçbir şeyi silmedim ama bu çocukların yazılı ifadelerini koyduğum story'i Instagram sildi. Sonra da Instagram'ımda garip garip şeyler oldu. Tahmin ediyorum ne olduğunu... Ama tabii ki bu çocukların sesi olmaya devam edeceğiz. Lütfen, sizden rica ediyorum, yalvarıyorum; bu çocukların çıkmayın sesi olun. Susmayın, hiçbirimiz susmayalım. Sesimiz birlikte çok daha fazla çıkıyor. Bu çocuklara yani Elmalı davası ve diğer bütün istismara uğrayan çocuklarımız için bağırmak zorundayız.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.

Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz.

Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ELMALI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Aile Bakanlığı'nın ardından bir açıklama da Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Bazı sosyal medya platformlarında Antalya ili Elmalı ilçesinde 2019 yılında gerçekleştiği iddia edilen iki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili yürütülen yargılamaya ilişkin bir kısım iddialar karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacı ile basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur.

5 Mayıs 2020 tarihinde mağdur çocukların babaanneleri tarafından, 2019 yılında Finike ilçesinde anne, üvey baba ve dayıları tarafından çocukların cinsel istismara uğradıkları iddiaları ile Balıkesir / Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar ve şikayette bulunulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturmaya başlanılmış ve çocuklara psiko sosyal destek verilerek çocuk izlem merkezinde beyanları alınmıştır.

Yürütülen soruşturma neticesinde elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen iddianame ile sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

Delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması gerekçeleri ile 16 Ekim 2020 tarihinde Mahkemesince sanıkların tutuklanmasına karar verilmiştir.

"TUTUKSUZ YARGILAMAYA İTİRAZ EDİLMİŞTİR"

Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir.

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır.

Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir.